Все документальные и иные формальности, касающиеся открытия магазина по продаже спиртных напитков, как правило, такие же как и у другой точки, реализующей товар. Но есть одно важное отличие.

Им стала необходимость получить и регулярно продлевать лицензию, разрешающую реализовывать алкоголь. Первую партию следует приобретать только после сбора полного пакет разрешающих документов, ведь товар весьма специфический и не дешевый. Бизнес необходимо вести в полном соответствии с требованиями законодательства. В противном случае это будет грозить закрытием магазина и солидными денежными потерями.

Выбор оптимального местоположения магазина

Мнение, что реализация элитных спиртных напитков активно пойдет в центре города и обязательно в крупном центре торговли ошибочно. По-настоящему важным окажется проходимость подобранного места и хорошая его видимость с прилегающей территории. В связи с этим вполне сгодится и помещение на первом этаже любой постройки в спальном микрорайоне. Главное отсутствие в обозримой близости конкурентов и объектов, имеющих социальную значимость таких, как детские садики, школы, учреждения здравоохранения и тому подобное.

Составление ассортимента и работа с клиентами

Кроме широко разрекламированных и пользующихся спросом виски и элитных вин, которые есть в интернет-магазине https://alcovikup.ru, необходимо иметь в магазине и некоторую продукцию, с которой обычные люди не знакомы. К примеру, это могут оказаться итальянские или французские вина, или другие алкогольные напитки. Вероятность визита в магазин ценителя элитных напитков существует всегда. И он точно не откажется прикупить бутылочку любимого напитка неподалеку от дома.

Вина должны быть размещены на стеллажах по классификации. Это облегчит клиенту поиск нужного ему напитка. Распределение в основном производится по региону производства. Рядом с основной продукцией следует расположить стеллажи с шоколадом и различными снеками. Покупатель наверняка захочет приобрести сопутствующее дополнение к купленному алкоголю.

Сомелье должен обладать всеми знаниями по каждому сорту реализуемого алкоголя, а при торговле пивом, персонал на розливе напитка должен оказаться вежливым и иметь опрятный вид.

Привлечение дебютных клиентов

Рекомендациями от специалистов станет заказ рассылки посредством смс-оповещения с предложением посещения дегустации определенного напитка в определенный день. Например, каждый выходной с 16:00 до 16:30. В раскрутку бизнеса внесут свою лепту и клубные карты и различные бонусные и акционные программы.

Расширению аудитории поможет пополнение ассортимента дубликатами алкоголя. Подделки, конечно же, реализовывать не нужно. Но при наличии у покупателя информации, что он приобретает копию элитного напитка, он так или иначе может заинтересоваться его покупкой.