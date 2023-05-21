Что такое кровельная жидкая резина?

Битум, стеклохолст, а также список других составляющей входит в состав мягкой кровли. Именно так называется рулонное покрытие. Например, рубероид и толь. С помощью мягкой кровли можно укладывать плоские, а также скатную кровлю. Если будущий монтаж будет действительно качественный, то крыша будет приносить только положительные эмоции. Никакой дождь не будет приносить с собой протекания. Сама же протечка будет появляться исключительно в том случае, если происходит механическое повреждение, созданное под лучами солнца или же сильных морозов. Не стоит забывать и просто нарушения целостности во время укладки материала, некорректного примыкания, а также нарушения целостности швов.

Производитель «Ютексо» будет проводить полную изоляцию от протекания крыши под ключ. Ремонт гидроизоляции мягкой кровли бригадами кровельного центра Ютексо осуществляется с ветхими объектами. Использоваться будет в обязательном порядке только жидкую кровлю. Таким образом можно будет полностью устранить протечко в покрытии. Возможны также локальные протечки.

Как происходит монтаж?

Жидкая резина имеет хорошую адгезию с совершенно любой поверхностью. К тому же можно будет наносить материал на крышу в рулоне.

Что такое жидкая резина для крыши?

Жидкая резина для крыши представляет собой пластичный материал для совершенно любых целей и монтажей. Будет проводиться монтаж с помощью битума, а также разнообразных полимерных составляющих. Такой же полимер будет применяться для того, чтобы создать адгезив, а также водонепроницаемого покрытия. Благодаря высокому показателю адгезии, материал очень устойчив к солнечным лучам, химическому воздействию, а также они совершенно безопасны. Инновационный материал для работ по гидроизоляции кровли от производителя Ютексо позволяет выполнить качественно поставленную задачу.

Благодаря мягкому составу, материал можно будет без лишних проблем и сложностей наносить на совершенно любую поверхность. Таким образом можно будет эластично защитить покрытие от внешних воздействий, а также протечек. Таким образом можно будет без лишних проблем и сложностей продлить срок службы данного покрытия.

Жидкая резина сразу же будет готова для применения. Наносить ее можно будет без какой-либо подготовки. То есть прогревочные и огневые работы совершенно не требуются. Наносить материал можно будет с помощью валика, совершенно любого шпателя и других инструментария для малярных работ. Все просто.