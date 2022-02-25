«Двери-Киев»: ремонт и изготовление металлоконструкций

Компания DWERI-KIEV dweri.kiev.ua имеет 10-летний опыт работы в сфере изготовления и ремонта различных типов металлоконструкций. На всех этапах производства используются качественные материалы, а к выполнению работ допускаются исключительно профессионалы своего дела.

За все время своего существования фирма доказала, что способна быть многопрофильной организацией, что подтверждается наличием широкого спектра предоставляемых услуг.

Виды услуг

Специалисты организации выполняют любые работы с металлоконструкциями, а также кованными и сварными элементами. В частности, стоит выделить следующие виды услуг:

ремонт входных дверей (предполагается восстановление поврежденных металлических дверей, что позволит клиенту сэкономить немалую сумму);

ремонт бронедверей (специалисты осуществляют ремонт имеющихся металлоконструкций без замены дверной коробки или полотна);

замена замков и ручек (специалисты не просто заменят замок или ручку, а еще помогут подобрать наиболее оптимальный и надежный механизм);

изготовление и ремонт кованных, а также сварных конструкций (специалисты изготавливают и ремонтируют навесы для авто, перила, козырьки, ограждения, лестницы, калитки, ворота, оконные решетки и т.д.).

Преимущества компании

На протяжении 10-летнего существовании предприятие обзавелось довольно широкой производственной базой и огромным количеством специалистов. Это позволяет фирме выполнять заказы быстро и качественно. При этом компания предоставляет гарантию на изготовленные конструкции и выполненные работы. Одновременно с этим стоит отметить, что специалисты способны выполнить заказ любой сложности, что тоже является огромным преимуществом организации.

Оформление заказа

Весь этап оформления и последующего выполнения заказа состоит из следующих шагов:

заказчик связывается со специалистом компании, с которым решает все вопросы, касающиеся будущих работ;

стороны устанавливают время и дату заключения договора;

заключение договора;

внесение аванса;

доставка и монтаж конструкции/ремонт уже установленного изделия;

полная оплата предоставленных услуг.

Очень важным является момент заключения договора между сторонами. В соглашении необходимо обязательно указать объем и сроки выполнения будущих работ. Кроме этого, в договоре должна указываться цена на услуги и обязательно порядок разрешения споров. При этом в договоре должна содержаться информация о способах досудебного урегулирования возникших между сторонами разногласий. Подобные методы значительно ускорят процесс урегулирования спора.