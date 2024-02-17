Где приобрести кварцвинил?

Сегодня вряд ли кто-то сможет поспорить с тем фактом, что рынок материалов в современном мире очень разнообразен. Каждый из существующих материалов имеет список собственных плюсов, минусов, а также особенностей. Существуют покрытия, которые используются и специализируются исключительно только на одном виде помещений. А существуют такие, которое идеально подойдут для совершенно любого помещения, выделяясь своей универсальностью. Например, их можно будет использовать для офисов, квартир, частных домов, ресторанов, хозяйств, а также промышленных помещений. Это действительно стоит обязательно учитывать перед тем, как приобретать тот или иной вариант.

Что такое кварцвинил?

Кварцвинил является ПВХ плитков. Каменный ламинат spc — это один из современных вариантов покрытия для пола, которое позволяет значительно перебивать популярность ламинатов, а также линолеума.

Виниловое spc-покрытие представляет собой модульный вид покрытия. Она создается с помощью поливинилхлорида и добавления песка из кварца. Во время создания используется исключительно промытый речной песок. Он тщательно очищается для того, чтобы полностью исключительно все возможные примеси и другие ненужные включения.

ПВХ является материалом, который состоит из множества слоев. Создается это благодаря высоким температурам. В качестве первого слоя используется поливинилхлорид, далее идет стекловолокно, а после этого создается стабилизирующий слой для того, чтобы значительно увеличить прочность и надежность будущего материала. Поверхность готового изделия защищается тончайшим слоем полиуретановым слоем, позволяющий придать покрытию устойчивость и стиранию.

Компании, которое занимаются производством, обычно предоставляют два варианта материала. В виде квадратиком или планках, имитирующие натуральные материалы. Например, сюда можно отнести траву, камень, паркет и кафельную плитку. К тому же можно будет выбирать и другие варианты натуральных текстур. Благо, компания позволяет без лишних проблем и сложностей подобрать именно тот факт, который больше всего подходит покупателю. Как правильно, материал имеет ширину от двух до шести миллиметров. Однако не стоит забывать о том, что есть более толстые варианты, чья толщина достигает аж восьми миллиметров. Это действительно лучший вариант для покрытия пола и стен.