Как выбрать лучшую электропечь для бани: советы и полезная информация

Поклонникам традиционного процесса посещения русских бань сложно представить достойную альтернативу дровяным печам. Однако, сегодня покупатели стали чаще останавливать выбор на электрических устройствах https://teplokontakt.ru/product-category/elektricheskie-pechi/elektricheskie-pechi-helo/, поскольку оценили достоинствах данного оборудования.Пользователи выделяют огромное количество положительных моментов среди которых:

Не нужно тратить деньги на приобретение дров и устанавливать дымоход.

Меньше затрат в сравнении с дровяными печами.

Способность прогреть помещение равномерно и быстро.

Более долговечные и прочные в отличие от дровяных печей.

Возможность использовать оборудование легко и просто.

Вероятность возникновения пожара отсутствует.

Единственный недостаток данного вида конструкций заключается в меньшем количестве пара и отсутствии аромата бани. Однако, их можно восполнить установив конструкцию каменки и воспользовавшись наборами аромамасел. В остальном электропечь ни в чём не уступает обычной дровяной.

Основные параметры выбора электропечи для бани и сауны

При выборе электропечи особое внимание нужно обращать на:

Тепловую мощность агрегата. Определяется в кВт. Напряжение на которое рассчитана печь. Значения могут быть 220 или 380 В. Вес каменки. Вид печи: открытая или закрытая. Нагревательный элемент. Может быть: пластинчатый, комбинированный, ленточный, трубчатый-ТЭН. Оснащён ли парогенератором. Материал изготовления устройства. Тип установки конструкции. Существует населённый и напольный. Отделка внешней части изделия. Может быть выполнена из плетёного корпуса, кирпича, камня и без облицовки.

Как определить производительность устройства

Определить тепловую мощность агрегата можно выполнив расчёт: на 1 куб. метр уходит 0,75-1 кВт мощности. Для проведения более точного расчёта нужно брать во внимание вес каменки, степень теплоизоляции стен конструкции и её особенностей. Во многом качество пара, время в течение которого будет сохраняться тепло и скорость прогрева зависят от объёма каменки. При выборе изделия рекомендуется отдавать предпочтение устройствам открытого типа. Закладка камней должна быть не менее 50 кг. Для небольших парилок стоит приобретать миниатюрные каменки. Наиболее востребованный вариант, касаемо вида – открытый.

В процессе использования, такие каменки способны обеспечить более качественный пар. От мощности изделия зависит напряжение электросети. Маломощные устройства до 6 кВт можно подключать в обычную розетку 220 В. Для работы изделий с высокой мощностью потребуется более высокое напряжение – 360 В.Также, важно учитывать вид нагревательного элемента. Наиболее востребованный – трубчатый. Преимущества заключаются в низкой стоимости, скорости нагрева и способности разогревается до высокой температуры.