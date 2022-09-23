На сегодняшний день на строительном рынке присутствует довольно широкое разнообразие керамической плитки. Многие коллекции выполнены специально для того, чтобы производить укладку в ванной комнате, а некоторые для того, чтобы украшать пол на кухне. Как бы там ни было, важно понимать, как производиться выбор такой плитки. Запутаться в таком выборе совсем несложно. Как же не допустить ошибок при покупке?

Как выбрать плитку

Для того чтобы выбрать идеальную плитку, стоит обратить внимание на некоторые нюансы:

В первую очередь следует принять во внимание то, в каком помещении будет производиться отделка данным материалом. Совершенно очевидно, что керамическая плитка для пола и плитка для стены должны обладать разными свойствами. Производители дают возможность подобрать плитку в едином стиле, который будет включать в себя оба вышеперечисленных варианта. Факторами, на которые также следует обратить внимание, являются калибр и тон. Здесь важно не просто учитывать личные предпочтения, но и размер самой комнаты. Также значение имеют водопоглощение и скольжение. Первый показатель является очень важным для настенной плитки, а второй для плитки, которая укладывается на пол.

При выборе плитки рекомендуется вскрыть несколько коробок, чтобы была возможность сравнить цвет. А вот размер плитки – это и есть ее калибр. Обычно данные цифры наносятся на упаковку. Также важно понимать одно главное правило – чем больше комната, тем больше по размеру можно выбирать и плитку, а тем меньше пространство, тем калибр должен быть меньше.

Во внимание следует принимать и то, какой дизайн планируется создать в помещении.

Наиболее приемлемым вариантом по стоимости керамической плитки является изделие российского производства. Однако низкая цена вовсе не означает в данном случае низкое качество. Российская керамическая плитка не уступает по свойствам своим иностранным аналогам. Еще одним оптимальным решением является китайский производитель.

При покупке плитки следует учитывать возможность какой доли ее повреждения, а значит приобретать надо хотя бы с запасом 5%. Также следует обращать внимание и на специальные обозначения. Например, рисунок ступни обозначает, что плитка напольная, а изображенная рука говорит о настенной плитке. Снежинка будет значить то, что изделие морозостойкое, а пламя с цифрами расскажет о количестве раз, которое плитка подвергалась обжигу.