Существует огромное разнообразие напольных покрытий. Каждый вариант имеет как свои преимущества и особенности, так и недостатки. Сегодня на рынке представлено большое количество производителей покрытий для пола, которые в связи с высокой конкуренцией предлагают покупателям множество вариантов на любой вкус и кошелек.

Среди лучших брендов на рынке напольных покрытий выделяют бельгийскую компанию Quick Step, которая радует потребителей по всему миру качественной и долговечной надежной продукцией.

Преимущество выбора ламината Quick Step

Самый популярный вид полов от Quick Step – ламинат, который имеет сравнительно бюджетный ценник по сравнению с паркетом и массивом, а также обладает отменными техническими характеристиками. Особенность ламината бельгийского бренда – многослойная структура (4 слоя). Основа любой модели Quick Step – клееная древесноволокнистая плита. Компания следит за качеством покрытий на всех этапах производства, закупает только проверенную сертифицированную натуральную древесину для ламината.

Так ламинат квик степ обладает повышенной плотностью по сравнению с конкурирующей продукцией других компанией, водонепроницаемостью и отличной износостойкостью. Приобретая ламинат Квик Степ, можно рассчитывать на эксплуатационный срок, превышающий 25 лет. На долговечность ламината влияет то, что 2 слоя покрытия (верхний и нижний) – меламиновая смола.

Преимущества ламината Quick Step:

долговечность;

прочность;

устойчивость к воздействию химических составов во время уборки;

выдерживает механические нагрузки;

стойкость к загрязнениям;

высочайшее разрешение рисунка;

сохранность яркости, отличная прочность покрытия пола благодаря меломиновому слою;

экологичность и безопасность продукции;

совместимость с системой «теплый пол»;

простота укладки (осуществляется путем простого замкового соединения).

Ламинат Quick Step изготавливается на современном оборудовании с применением инновационных технологий. Продукция безопасна для жилых и нежилых помещений.

Многообразие выбора ламината Quick Step

Помимо отличных эксплуатационных свойств ламината бельгийской компании, производитель стремится предложить потребителям множество интересных расцветок и имитаций. Продукция бренда объединена в 13 коллекций: Impressive, Impressive Ultra, Signature, Eligna, Eligna Wide, Largo, Classic, Arte и Perspective.

Ламинат в коллекциях имеет разный размер и форму, имитируют дощатый пол, дерево и плитку, представлен в разных цветовых гаммах, чтобы идеально вписаться в дизайн любого помещения.

Ламинат Quick Step удовлетворит множеством вариаций дизайна для жилых и офисных помещений. Даже самый требовательный потребитель отыщит в ассортименте ламината Квик Степ подходящий декор высококачественного напольного покрытия.