Нюансы сноса производственных цехов, котельных и складских помещений

В России функционирует около полумиллиона предприятий промышленного сектора. Объекты индустриальной недвижимости на обрабатывающих и добывающих производствах с течением времени устаревают морально и ветшают физически. Когда в мастерских увеличивается количество несчастных случаев, а транспортные боксы хронически не справляются с логистикой, возникает потребность в обновлении основных фондов.

Причины сноса промышленных сооружений

Чтобы увеличить производственные мощности и вывести показатели безопасности по предприятию на нормативный уровень, применяют два подхода: реконструкция и ликвидация объекта. В первом случае осуществляется перепланировка, прокладка новых инженерных сетей и модернизация заводского оборудования.

Второй вариант используют, если реконструкцией не обойтись и экономически целесообразнее избавиться от ангара, цеха или комплекса старых построек. Проводится полный демонтаж производственных зданий и списание ликвидированных активов с балансового учета.

Основные причины сноса промышленных объектов:

аварийное состояние;

ветхость, физический износ с нарушением несущей способности основания;

перепрофилирование при смене вида деятельности или при передаче другому владельцу;

невозможность адаптации здания под современное оборудование;

несоответствие градостроительной концепции населенного пункта;

нарушение требований СНиП для производственных зданий к состоянию объекта.

Каждый год свод строительных норм и правил (СНиП) обновляется. То, что 20 лет назад было приемлемым, сегодня недопустимо. Остается одно — выбрать способ и средства для ликвидации.

Снести или демонтировать?

Снос в условиях заводской застройки применяют реже, чем демонтаж. Снести – значит полностью разрушить. Шумно и быстро, особенно если с использованием взрывных методов, но небезопасно. Если рядом с ликвидируемым производственным объектом работает другой цех, радикальный подход не используют.

Демонтаж подразумевает последовательную разборку здания. После проведенного демонтажа остаются элементы конструкции, которые можно использовать повторно. В этом отличие от сноса.

Для качественной и безаварийной деструкции перекрытий, ригелей и перегородок Правила Минстроя РФ по демонтажу и утилизации сооружений в редакции 2017 года рекомендуют комбинировать разрушители вроде гидромолота с алмазным оборудованием.

При механизированном подходе используют стенорезные машины с алмазными дисками и канатные пилы. Однако при отсутствии у фирмы опыта и навыков страдает как оборудование, так и заказчик. Технологичные алмазные услуги по демонтажу зданий требуют высокой квалификации специалистов подобно компании https://olvex.ru/services/demontazh-zdaniy-i-sooruzheniy-pgs/ с практикой в отрасли более 20 лет. В результате — минимум вибраций, пыли и аккуратно нарезанные бетонные блоки.