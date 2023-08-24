Онлайн-компания «Ti-Zip» по доставке деталей для лифтов и эскалаторов

Деятельность данной фирмы – реализация лифтовой аппаратуры и комплектующих для оборудования. Организация предлагает огромный перечень запасных частей российских и иностранных моделей по разной стоимости.

Организация работает со следующими изготовителями:

«Шиндлер» (Schindler).

«Отис» (Otis).

«Коне» (Kone).

«Ферматор» (Fermator).

«Сематик» (Sematic).

«Акла» (Acla).

Благодаря этому онлайн-магазин заказывает запчасти для лифтов в относительно короткие сроки. Фирма занимается продажей комплектующих для эскалаторов и лифтов самых известных моделей. На складе компании в любое время можно найти нужную деталь для ремонта аппаратуры. Если требующийся элемент отсутствует на предприятии, то сотрудники обязательно закажут комплектующую у фирмы-изготовителя, которая привезёт деталь на объект в течение нескольких суток. А если запчасть необходимо сделать на фабрике, то максимальный период отправки составит месяц.

Все товары, реализуемые компанией, соответствуют стандартам качества, поскольку фирма сотрудничает лишь с проверенными производителями. Опыт сотрудников в данной сфере позволяет предлагать товар огромному количеству посетителей.

Ассортимент товаров в онлайн-магазине

Двери. В данном магазине можно приобрести привод для функционирования дверец, фотодатчики створок кабины, дверцы со специальным механизмом, направляющие и сопутствующие детали. Все двери отличается высокой прочностью и износостойкостью.

Огромное количество деталей для кабины лифта – клавиши и световые индикаторы, системы управления режимами функционирования, система освещения кабины, детали для клеток лифта, система связи со специалистом и т.п.

Сервисная аппаратура – достаточно важная составляющая при обслуживании грузоподъёмного оборудования. В ассортименте компании можно найти: диагностические приспособления, сервисные устройства, пульты для гидравлики, аварийные ключи для обслуживания аппаратов.

Если у клиента остались вопросы или ему необходимо срочно посоветоваться касательно выбора лифтовой аппаратуры или комплектующих, опытные сотрудники могут помочь покупателю в любое время. Для оперативной обработки заявлений на фирме есть круглосуточный CALL-центр, который принимает заявки по телефону. Компания TL-Zip стремится предоставить комплексные услуги на самом высоком уровне.