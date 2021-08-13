Основные характеристики облицовочного кирпича

Как при строительстве новых домов, так и при реставрации фасадов старых зданий активно используется облицовочный кирпич. Популярность этого стройматериала объясняется высокой эстетичностью и отличными эксплуатационными показателями. Материал востребован в тех случаях, когда требуется придать стильный вид сооружению, красиво оформить интерьер, построить оградительную конструкцию, зону барбекю, беседку или любую другую малую архитектурную форму.

Эксплуатационные качества материала

При выборе стройматериала отдают предпочтение облицовочному кирпичу благодаря его трем главным характеристикам:

Достаточная прочность. Под этим критерием понимают способность изделия выдерживать нагрузки при сжатии. Чем показатель будет выше, тем большую нагрузку стройматериал выдержит в процессе эксплуатации, при этом, не деформируясь или разрушаясь. Стандартная прочность облицовочного кирпича М150. Хорошая теплопроводность. Благодаря этой отличительной характеристике обеспечивается комфортный микроклимат в помещении, независимо от погодных условий в любое время года. Высокая морозостойкость. Показатель количества полных циклов заморозки и оттаивания, которые может выдержать стройматериал, не изменяя внешний вид, форму и технические качества. Для этого вида кирпича показатель F100, поэтому нет необходимости дополнительно утеплять стены.

Облицовочный кирпич – это практичность, долговечность и эстетичность, но материал должен быть качественным. Детально ознакомиться с большим ассортиментом и купить облицовочный кирпич можно на вебсайте компании «Смоленская Керамика»: https://smolkirpich.ru/kirpich-oblicovochnyj. Заказчикам гарантируются оптимальные цены и сервис высокого качества. Офисы и складские комплексы компании удобно расположены. По желанию клиента может быть организована быстрая доставка прямо на объект.

Сфера применения лицевого кирпича

Материал идеально подходит для внешней отделки фасада и защиты дома от внешних негативных факторов. Несмотря на дождь и воздействие ультрафиолета, поверхность не поблекнет, потому что используемые в производстве кирпича натуральные красители, глубоко проникают в изделие.

Кроме фасадов зданий облицовку применяют при облагораживании цокольной части домов, подъездов и заборов. Также востребован стройматериал при проведении всевозможных ландшафтных работ. Благодаря эстетичности и надежности облицовочного кирпича можно гармонично оформить не только загородный дом, но и садово-парковую зону.