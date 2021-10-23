ПаркетРум — все для вашего ремонта

Для того чтобы произвести ремонт в своем доме или квартире, собственники скрупулёзно начинают обходить магазины в поисках идеальных материалов. В этом случае поиск соответствующих материалов ведется и для того, чтобы найти идеальный материал для отделки пола. Магазинов и производителей напольных покрытий сегодня много. Кто-то предлагает материалы дешевле, а кто-то дороже. Но в любом случае, для того, чтобы выбрать и выгодно приобрести качественный напольный материал, необходимо найти действительно грамотного поставщика. Чтобы купить ламинат, плитку, паркет, и другие напольные покрытия, обращайтесь в магазин ПаркетРум по адресу Ленинский проспект 140.

Что предлагается компанией ПаркетРум

Компания предлагает собой развитый ресурс, с помощью которого есть возможность выбрать действительно достойный вариант современных напольных покрытий. Каталог включает не только стандартные варианты материалов, но и оригинальные и совершенно новые изделия, которые позволяют сделать отделку с изюминкой. Каталог удобен, просто в использовании и каждый покупатель сможет определить четкое описание того или иного материала. Магазин работает далеко не первый год и поэтому получил за свою деятельность много восторженных отзывов.

Как производить оплату изделий из каталога

Несмотря на то, что многие предпочитают визуально приобретать и платить, магазин предлагает несколько способов оплаты заказа:

Есть возможность сделать проплату заказа в режиме онлайн используя сайт. Все довольно просто. Для этого достаточно просто перевести деньги с помощью банковской карты на расчетный счет магазина. Есть возможность производить оплату с помощью Яндекс Кошелька. Оплата пройдет путем пополнения кошелька магазина. При этом пополнение может происходить с помощью тех же банковских карт, электронными деньгами и т.д. Есть возможность произвести оплату наличными средствами в магазине. Для юридических лиц есть возможность оплату совершить по безналичному расчету как с НДС, так и без.

Для того чтобы сделать заказ, необходимо приобрести товара на сумму 3000 рублей не меньше.

Доставка

Для того чтобы получить проплаченный товар, есть возможность воспользоваться самовывозом. Для этого достаточно приехать на склад магазина. Также, есть возможность воспользоваться услугой доставки, которая осуществляется до подъезда. Есть возможность воспользоваться услугой доставки прямо в квартиру. Но данная услуга должна оговариваться заранее с менеджером магазина.