Планирование интерьера столовой в доме

Столовая — это гораздо больше, чем комната, где мы принимаем пищу, это место, где мы принимаем семью и гостей, чтобы провести время вместе. Ощущение абсолютного спокойствия может быть достигнуто только в столовой, полностью отвечающей потребностям всех членов семьи. Поэтому при планировании интерьера руководствуйтесь принципами – гармоничный внешний вид и первоклассный комфорт.

Первоклассно выполненные элементы интерьера дают возможность создать столовую, которая полностью соответствует ожиданиям с точки зрения внешнего вида и функциональности.

С чего начать проектирование интерьера? Начните с межкомнатной двери. Если выбрать современную белую дверь белого цвета – это всегда беспроиграшный вариант. Не знаете какую модель выбрать? Посмотрите модельный ряд дверей Контур – это белые крашеные двери, выполненные в различных стилях, от минималистичного до классического, не забыв о нескольких моделях современного. Межкомнатные двери Контур впишутся в большинство современных интерьеров, в не зависимости от того, в каком стиле он выполнен.

Белый цвет подойдет для помещений любых размеров. Если площадь столовой небольшая, максимальное количество отражаемого от двери света, будет визуально ее увеличивать. Не забудьте о качественной фурнитуре – она подойдет либо белого цвета в тон двери, но лучше всего контрастного, например, черного или цвета антрацит.

Модульная система стульев и столов, которая предлагает огромное количество различных вариантов комбинаций, является следующим шагом. Высокая посадка — важнейшее условие для получения удовольствия от обеда. Поэтому стулья столовой должны иметь эластичную обивку и набивку, с чрезвычайно высокой стабильность формы, что максимально повышает и поддерживает постоянный комфорт сидения. С помощью современной мебели можно создать подходящую атмосферу практически для комнаты любого размера. Сейчас предлагаются различные каркасы стульев, многие кресла выпускаются как с подлокотниками.

К каждой серии стульев прилагается соответствующий столик. Обеденный стол предлагает широкие возможности планирования — для столешниц предлагаются как круглые, так и прямоугольные модели. Круглые столы придают гостиной приятную гармоничную атмосферу благодаря четким структурам. Можете выбрать круглый стол с центральным расширением. В прямоугольной версии искусно сочетаются различные материалы. Таким образом, этот предмет мебели, выполненный в промышленном дизайне, сочетает в себе хорошую долю современности.

Новая мебель – это больше пространства для комфорта как для постоянных посетителей гостиной, так и для всей семьи. Не идите на компромисс при выборе столовой, чтобы сосредоточиться на главном — расслабляющие и интересные часы в компании любимых людей.