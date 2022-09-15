Пластиковые окна – как выбрать и на что обратить внимание?

Установка пластиковых окон позволяет сэкономить на отоплении квартиры, поскольку современные модели имеют хорошие тепло сберегательные свойства. Сохранение тепла зависит от нескольких основных элементов.

Внутренний фурнитур окон

От механизма, который скрыт внутри рамы, зависит эффективность и тепло сберегательные свойства окна. Чтобы створка надежно прилегала к раме, важно оснастить ее качественным механизмом. Все подвижные части оконного фурнитура изготавливаются из высокопрочного сплава, который рассчитан на сотни рабочих периодов. При регулярной смазке всех элементов окна, их срок эксплуатации будет увеличиваться.

Количество стеклопакетов

Конструкция стеклопакетов позволяет сберегать тепло внутри квартиры значительно эффективнее. От их количества зависит качество теплообмена уличного воздуха и квартирного – чем меньше стекол в окне, тем быстрее тепло будет улетучиваться в атмосферу. Рекомендуется устанавливать минимум трехслойные стекла. Это поможет сохранять большую часть тепла внутри. Более дорогие модели изготавливаются с пятислойным стеклопакетом. Между слоями стекол закачивается инертный газ, который препятствует выпадению конденсата или запотеванию окна.

Количество камер в раме

Рамы пластиковых окон имеют внутри воздушные камеры, которые служат в качестве теплоизолятора. Холодный воздух снаружи охлаждает первую камеру и часть второй, но следующие полости остаются заполненными теплым воздухом. Это помогает удерживать тепло внутри квартиры и ухудшает теплообмен с уличным воздухом. Классические модели оборудуются тремя камерами, но можно заказать и пяти камерные рамы.

Окна от производителя

Качественные окна рекомендуется приобретать напрямую у изготовителя. Часто компании, которые занимаются перепродажей окон, могут предлагать низкопробные модели по цене качественных. Такие варианты быстро теряют свои качества и требуют замены. Алматы предлагают качественные окна по доступным ценам. Специалисты компании также предоставляют ряд бесплатных услуг, например, замер оконного проема перед заказом.

Большое значение имеет монтаж окна – для качественного сбережения тепла он должен производиться согласно всем стандартам и нормам. После застывания монтажной пены необходимо обрезать лишнее и зашпаклевать ее. Так она прослужит дольше и не будет трескаться.