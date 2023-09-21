Ремонт раковины: быстро и эффективно

Раковина — это не только место, куда стекает жидкость. Они состоят не только из чаши, но и из других элементов, таких как выпуски, сифоны и смесители. Если ломается кран, его можно починить, если у вас есть нужные запчасти, или заменить новым. Иногда проблема решается путем замены картриджа.

Сифон либо гофра — повреждение, которое не требует ремонта. Если измельчитель отходов не работает, причина этого связана с лопастями или вращающимся мотором. Зачастую утечки происходят из-за износа прокладок, которые соединяются с трубой канализации или сифоном.

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Когда требуется замена раковины?

Необходимо обратить внимание на выбор новой мойки, если установленное изделие потеряло свою привлекательность или имеет повреждения, такие как сколы. Такая ситуация может возникнуть по следующим причинам:

При падении тяжестей в чашу мойки.

При использовании агрессивных химических составов для чистки умывальника из искусственного камня. Эти вещества могут портить материал мойки и вызывать его разрушение.

При попадании кипятка на холодную поверхность мойки. Резкое изменение температуры может вызвать трещины или повреждение материала. • При несоблюдении правил эксплуатации изделия. Например, использование ее для резки продуктов может привести к повреждению поверхности.

Иногда владельцы каменных либо керамических моек встречаются с проблемой трещин. Если повреждение достаточно глубокое, то без замены изделия не обойтись. Одним из вариантов решения проблемы являются металлические мойки, которые покрыты эмалью. При растрескивании защитного покрытия в поры проникает грязь, что приводит к образованию плесени и грибка.

Раковина может лопнуть из-за резкого изменения температуры, особенно когда горячая жидкость попадает на холодную поверхность. Это особенно относится к керамическим раковинам, поскольку они могут содержать в себе пустоты, которые делают их очень хрупкими. Поэтому при покупке раковины очень важно проверить однородность ее материала. Это можно сделать, используя простой карандаш. Достаточно аккуратно постучать по периметру мойки. Если звук получается звонким, то это указывает на качественное изготовление раковины. Если же звук глухой, то это может означать наличие трещин или пустот в материале раковины.

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