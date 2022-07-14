Шкаф-купе — все вещи на своих местах

Корпусная мебель занимает особое место на рынке товаров для дома. Особым спросом пользуются шкафы-купе. Это современные шкафы, которые совмещают в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Существует множество моделей таких шкафов разных размеров, цветов и форм. Качественные шкафы можно заказать на сайте https://pushe.ru/catalog/shkafy-kupe/.

Преимущества

Основное преимущество шкафов-купе является более эффективное использование пространства. Благодаря своей конструкции и функциональности, собранный в собранный шкаф можно уложить много вещей. Большинство моделей имеют часть для тремпелей, в которой можно разместить платья. Современные шкафы имеют качественную фурнитуру, которая рассчитана на годы использования. Стоимость такой мебели зависит от типа, размера и функциональности шкафа, а также от варианта отделки дверей.

Разновидности

Существует несколько разновидностей шкафов-купе. Конструктивно они делятся на несколько типов:

прямой;

угловой;

встроенные и полувстроенные.

Основное отличие данных моделей — вариант установки шкафа. Угловые шкафы изготавливаются на заказ по индивидуальному размеру и чертежу. Это позволяет заказать шкаф, который будет максимально соответствовать желания заказчика.

Материал изготовления

Все шкафы-купе изготавливаются из современного древесного материала — ДСП. Его структура обеспечивает необходимую прочность и жесткость. Толщина ДСП-плиты имеет стандартные размеры 1,6 см, что позволяет производить точные замеры и вырезать элементы шкафа, идеально подходящие по размеру. Кромка каждой детали имеет специальную накладку, которая выполняет декоративную функцию и улучшает эстетический вид шкафа. Некоторые модели шкафов, например, для детской комнаты, собираются из лакированных плит ДСП. Это материал имеет защитный слой лака, который защищает древесину от повреждений и влаги.

Механизм скольжения

Преимуществом шкафов-купе является особенности дверных механизмов. Благодаря ним двери откатываются в сторону, не занимая полезного пространства комнаты. Механизм состоит из направляющих реек и роликов, которые в них закрепляются. Система имеет несколько подшипников, которые делают процесс открывания двери более плавным и бесшумным. Во время первой сборки механизм нужно отрегулировать, чтобы двери двигались плавно и не ударялись о корпус шкафа.