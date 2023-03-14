Сколько стоят квартиры от застройщика?

Сегодня Ташкентский рынок недвижимости может похвастаться большим количеством самых разнообразных предложений для клиентов. Подавляющее большинство покупателей, во время выбора новой недвижимости, в первую очередь обращают внимание на действительно успешные и известные проекты существующих застройщиков. В бизнесе недвижимости существует огромное количество самых разнообразных застройщиков. Однако далеко не каждый из них может похвастаться действительно хорошей репутацией.

Самые популярные застройщики в Ташкенте

Существует несколько действительно известных застройщиков, которые продемонстрировали действительно качественные новостройки Ташкента в 2023 году.

Golden House

Свыше 16-ти разных комплексов компании появились с 2011 года. К тому же здесь имеется ипотека со ставкой 17 процентов. То есть платеж каждый месяц начинается от 2 700 000 суммов. К тому же данный застройщик входит в список самых крупных и известных компаний на территории Узбекистана. Застройщик создает жилые комплексы премиум, комфорт и эконом класса. К тому же внешний вид домов действительно очень красивые.

Жилой комплекс O’z Makon

Эта компания была основана в 2017 году, а уже через год получила почетный и международный сертификат LEED. Таким образом можно сделать вывод, что каждый дом и жилой комплекс отвечает на все требования «зеленых принципов». Все полность эконогично и энергоэффективно. Компания может похвастаться своими жилыми комплексами эконом, комфорт и бизнес класса. Есть также возможность приобрести рассрочку без процентов в течение 30-ти месяцев. Для этого необходимо будет внести первоначальный платеж в размере 30-ти процентов от общей суммы недвижимости.

Murad Buildings

Данный застройщик основал компанию в 2003 году. Он занимается строительным жилым комплексов, которые действительно сильно отличаются от привычных панелек и многоэтажек. К тому же застройщик постоянно выделяет очень большое внимание на благоустройство вокруг домов. По этой причине в жилом комплексе можно найти детские площадки, территорию для выгула собак, детские сады, школы, магазины и другие прелести инфраструктуры.

Таким образом компания заботится не только о том, чтобы продать собственные квартиры, но и о комфорте будущих жильцов. Именно по этой причине данный застройщик настолько востребован и актуален на рынке.