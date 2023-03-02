Где заказать нефтегазовое оборудование?

Если необходимо приобрести нефтепромысловое оборудование, то это вызывает действительно большое количество проблем, а также вопросов. Дело в том, что подобное оборудование просто не получится приобрести в ближайшем магазине. Для этого придется найти действительно качественные компании, которые предоставляют возможность купить надежное оборудование. Чтобы не тратить много времени на поиски хорошей компании, необходимо обратить свое внимание на «SibNefteMash» по прямой ссылке https://www.sibneftemash.ru/. Именно здесь можно приобрести все самое необходимое.

Какое оборудование можно приобрести?

Список оборудования от АО «Сибнефтемаш» действительно очень большой. Здесь можно найти практически все самое необходимое. Вот небольшой перечень ассортимента:

Оборудование для капитального ремонта скважин.

Оборудования для гидроразрыва пласта.

Оборудование для буровых работ.

Оборудование для емкостных работ.

Устройства, которые работают под высоким давлением.

Оборудование блочно-комплектное.

Каркасно-панельные здания.

Оборудование для внутрискважинных работ.

Таким образом можно будет найти все самое необходимое, вне зависимости от сфера деятельности. Компания наверняка сможет предложить именно то оборудование, которое ему нужно.

Преимущество компании

Также очень важно выделить ключевые преимущества. Например, сюда можно отнести:

Личный железнодорожный тупик. Таким образом доставка, сроки и отгрузка будет достаточно быстрыми.

Бесплатное хранение. Продукция может храниться на складе бесплатно. По этой причине можно будет отгружать ее партиями для удобства.

Широкая география. Компания занимается доставкой на территории всей России, а также ближайшему зарубежью.

Высокие стандарты качества. Нужно сразу отметить, что вся продукция будет отвечать строгим стандартам ГОСТ, а также проводится контроль ОТК.

Компания работает свыше 40-ка лет в сфере производства, а также поставки нефтегазового оборудования.

Если у пользователя остались какие-то вопросы или сомнения, то всегда можно связаться с менеджерами. Они помогут определиться с ассортиментом, приобрести самый подходящий вариант, а также ответят на интересующие вопросы. Консультация менеджера совершенно бесплатная, поэтому в любой момент можно заказать обратный звонок и получить ответы.