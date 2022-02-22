Главные правила выбора солнцезащитного средства

Что такое SPF?

Данная аббревиатура означает «Фактор защиты от солнца». Индекс spf для лица обозначает, насколько данное средство защищает кожу человека от ультрафиолетового излучения. Бывают средств с разным уровнем защиты.

6-12. Низкий уровень защиты.

15-25. Средний уровень защиты.

30-50. Высокий уровень защиты.

Что такое UVA- или UVB лучи?

На упаковке может быть указано, что средство защищает от UVA- или UVB лучей. UVB, это ультрафиолетовое излучение группы В. Процент такого типа излучения составляет примерно 10% от всех лучей, которые достигают поверхности Земли.

UVA — ультрафиолетовые лучи группы А. составляют около 90 процентов всех солнечных лучей. Они активны круглый год, и могут проникать через стекло.

Большинство современных средств поглощают UVB излучение, таким образом, предотвращают появление солнечных ожогов. Но, они не защищают от UVA излучения. Поэтому, лучше отдать предпочтение солнцезащитным средствам, на которой есть маркировка «broad spectrum». Это означает, что оно защищает кожу от UVA, и также от UVB излучения.

Некоторые придерживаются мнение, что SPF 50 обеспечивает такой же эффект защиты, как SPF 30

И SPF 30, и SPF 50 относятся к высокому показателю индекса защиты. Но, SPF 50 почти на сто процентов дают солнечный блок. А SPF 30 позволяет коже вырабатывать меланин, который необходим для загара. Вот и получается, что в случаи использования средства с индексом SPF 50, шансов на загар не остается. А вот средство с индексом SPF 30 позволяет приобрести коже легкий бронзовый оттенок.

Как правильно наносить средство? Влияние солнцезащитных средств на выработку витамина D

Крем следует наносить на сухую кожу равномерным слоем. Делать это нужно примерно за 15-20 минут до выхода на солнце.

Многие беспокоятся, что в случаи использования солнцезащитных средств, их организм не будет получать достаточной дозы витамина D. На самом деле для выработки витамина D необходимо минимальное воздействие солнечных лучей. И использование солнцезащитных кремов никак не влияет на этот процесс. Для получения дневной дозы витамина достаточно подставить ладошки к солнечному свету хотя бы на 10 минут.

Бытует мнение, что темная кожа не нуждается в защите

В темной кожи высокая концентрация пигмента меланина. Это в некотором роде природная защита от солнца. Действительно, при краткосрочном пребывании на солнце, люди с темной кожей не нуждаются в солнцезащитных кремах. Но, при походе на пляж пользоваться им все же необходимо.