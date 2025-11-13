Как выбрать куртку The North Face

Краткое введение

Вы выбираете одну модель для города и походов или берёте разные вещи под задачи? Перед покупкой разберитесь в утеплении, мембранах и посадке, чтобы не мёрзнуть и не перегреваться. Если присматриваете куртку The North Face, привяжите выбор к климату, интенсивности движения и слоям под одеждой.

Ключевые критерии выбора

Сценарии использования и климат

Определите, где и как вы носите куртку. Город с короткими переходами, долгие прогулки, треккинг с рюкзаком, катание на лыжах, частые поездки — сценарии требуют разных свойств. Чем выше активность, тем больше отдача тепла и влаги изнутри; нужна паропроницаемая оболочка и умеренное утепление. При низкой подвижности важнее защита от ветра и «спокойное» тепло.

Город и межсезонье: лёгкая мембрана, умеренная ветрозащита, минимальный вес.

Зима в городе: пух или синтетика с хорошей ветрозащитой, длина до середины бедра.

Треккинг и горы: дышащий хардшелл с вентиляцией; утепление — по слоям.

Катание: надёжная мембрана, снегозащитная юбка, капюшон под шлем.

Утепление: пух, синтетика или без утепления

Пух — очень тёплый при низком весе. Показатель fill power (FP) отражает «пушистость»: 600–700 FP — повседневно и для лёгкого холода; 700–800+ FP — компактнее при той же теплоте. Пух боится влаги, но быстро восстанавливается при правильной сушке. Синтетика (ThermoBall, PrimaLoft) греет во влажную погоду, не сваливается, сушится быстрее, при равной теплоте тяжелее и объёмнее. Без утепления — это оболочка для дождя и ветра; тепло даёт нижний слой.

Для города при от −5 до −15 °C: пух 600–700 FP или синтетика средней плотности.

Для сырого климата: синтетика или пух с водоотталкивающей пропиткой.

Для активного треккинга: без утепления + флисовый/пуховый слой по ситуации.

Мембрана и влагозащита

Мембрана удерживает дождь, выпуская пар изнутри. У The North Face встречаются DryVent и FUTURELIGHT. Смотрите на две цифры: водостойкость (мм водяного столба) и паропроницаемость (г/м²/24 ч). Для города хватит 10 000 мм и 10 000 г/м²/24 ч. Для треккинга и катания комфортнее 15 000–20 000 мм и 15 000–20 000 г/м²/24 ч. Полная проклейка швов и качественная молния с ветрозащитной планкой — обязательны при затяжном дожде.

Проверка в магазине: осмотрите швы — внутри должна быть аккуратная лента без пропусков; молния ходит плавно, планка прилегает.

Уточняйте тип конструкции: 2,5L — компактнее и легче; 3L — прочнее и стабильнее в непогоду.

Ветрозащита и плотность ткани

Ветер усиливает охлаждение. Плотность ткани (denier) и переплетение удерживают воздух. Для города хватает лёгких тканей. Для рюкзака и каменистых маршрутов полезны плотные внешние слои с усилением на плечах и рукавах. Технология WindWall снижает продувание у софтшеллов.

Город: легковесная оболочка с DWR-пропиткой.

Походы: более плотная ткань, вставки на плечах.

Посадка и размер

У The North Face встречаются Regular, Slim и Relaxed. Меряйте с теми слоями, которыми вы пользуетесь. Поднимите руки, сядьте, наденьте рюкзак. Спинка должна закрывать поясницу. Манжеты должны закрывать запястья без зазора. Под хардшелл оставьте место под флис или лёгкий пух. Под парку для зимы заложите толстый свитер.

Если между курткой и средним слоем нет воздуха, появится холод от сжатия утеплителя.

Слишком просторная вещь создаёт «насос» из-за гуляющего воздуха.

Капюшон, молнии и регулировки

Капюшон защищает лицо и шею. Ищите трёхточечную регулировку, жёсткий козырёк, совместимость со шлемом для горных задач. Двухзамковая молния удобна в транспорте и при ходьбе в горку. Утяжки по низу и липучки на манжетах помогают убрать продувание. Вентиляция в подмышках снижает «сауну» при подъёмах.

Карманы и совместимость с рюкзаком

Карманы для рук и внутренние отделения должны оставаться доступными под лямками. Нагрудный карман для телефона — ближе к теплу. Сетчатые внутренние отделения сушат перчатки от дыхания тела. Проверяйте фурнитуру в перчатках: крупные пуллеры упрощают пользование на морозе.

Вес и компактность

Для поездок и походов пригодится лёгкая и сжимаемая модель. Пуховые куртки часто прячутся в собственный карман. Хардшелл 2,5L весит меньше, чем 3L, но уступает по стабильности при длительном трении и мокром снегопаде. Для ежедневных поездок вес вторичен, если вы не носите куртку в рюкзаке.

Ткань и износостойкость

Ищите рипстоп-плетение и усиленные зоны. Светлая материя быстрее маркируется; гладкий текстиль лучше работает под рюкзак. На плечах полезны более плотные участки — меньше протечек от давления лямок в ливень.

Система слоёв и Triclimate

Triclimate — это внешняя оболочка и утеплённая внутренняя куртка на молнии. Такой набор закрывает межсезонье, дождь и мороз. Если любите управлять теплом, берите оболочку и пару средних слоёв: флис для движения и лёгкий пух для холода.

Уход и долговечность

Стирайте по инструкции на ярлыке. Пух — с деликатным средством, сушите с теннисными мячами до полного распушения. Обновляйте DWR-аэрозоль после нескольких стирок. Храните пух свободно, не в мешке. Для мембраны избегайте кондиционеров и агрессивных порошков.

Сравнение популярных вариантов

Город и ежедневная носка

Парка с пухом или синтетикой закрывает ветер и снег, прикрывает бёдра, даёт комфорт на остановке и во дворе. Лёгкий пуховик с 700 FP подходит тем, кто много ходит и быстро греется. Пуховик с 600 FP будет чуть тяжелее при равном тепле, но выглядит спокойнее и уместен в межсезонье. Утеплённая модель с синтетикой терпит мокрый снег и сушится быстрее дома.

Дождь и межсезонье

Лёгкий хардшелл на DryVent защищает от дождя и ветра, складывается в рюкзак. При активной ходьбе полезны вентиляционные молнии и мягкая подкладка 2,5L. Если нужен максимум комфорта в ливень и ветрище, берите 3L-конструкцию: она стабильнее в долгом «мокром» дне. Универсальная The North Face куртка для дождливой осени — это мембранная оболочка плюс тёплый слой по погоде.

Треккинг и альпинизм

Хардшеллы с FUTURELIGHT дают высокую паропроницаемость и хорошую защиту. Ищите карманы выше линии пояса, совместимость со шлемом, регулировки одной рукой. Прочная внешняя ткань и проклейка критичных зон выдерживают мокрый снег и трение о скалу. Вес и объём держите в балансе с задачами маршрута.

Софтшелл для движения

Софтшеллы вроде Apex Bionic приглушают ветер и дают свободу движений. Они приятны к телу, тянут влагу наружу, но не заменяют полноценный дождевик в ливень. Хороши для сухого холода, велосипедных поездок и городских прогулок с рюкзаком.

Система 3-в-1 (Triclimate)

Внешняя мембрана + внутренняя утеплённая куртка закрывают три сезона. В дождливый тёплый день оставьте только оболочку. В мороз поставьте оба слоя. Такой набор экономит бюджет и место в шкафу, если вы не хотите собирать отдельные вещи.

Типичные ошибки покупателей

Берёте слишком тёплую парку для активной ходьбы. В движении будет мокро и душно; лучше оболочка и регулируемые слои.

Игнорируете цифры мембраны. 5 000 мм держит морось, а не ливень и мокрый снег. Для частых дождей ищите 10 000 мм и выше.

Выбираете не тот размер. Маленькая куртка сжимает утеплитель и холодит; слишком просторная продувается.

Не проверяете проклейку швов. Без ленты на плечах вода просачивается под лямками рюкзака.

Путаете «больше грамм — теплее» с «лучше». Качество пуха и крой влияют не меньше, чем масса наполнителя.

Забываете про капюшон. Без регулировок капюшон сползает и открывает лицо ветру.

Покупаете куртку без ветрозащитной планки на молнии для ветреного климата. Сквозняк пробивается по линии молнии.

Не смотрите на износ зон контакта. Плечи без усилений быстрее протираются под лямками.

Покупаете у сомнительного продавца. Проверьте ровность швов, чёткую вышивку логотипа, фурнитуру YKK, бирки с составом и инструкцией.

Пошаговый алгоритм выбора

Опишите свой сценарий: температура, осадки, ветер, длительность нахождения на улице, объём движения и плановый рюкзак. Выберите тип: утеплённая куртка для статики и коротких переходов либо оболочка + слои для активной ходьбы и переменной погоды. Определите утеплитель: пух 600–700 FP для холода без сырости, синтетика для влажного климата, без утепления для многослойной системы. Подберите мембрану по погоде: 10 000/10 000 для города и слабого дождя; 15 000–20 000 для походов, катания и ливней. Проверьте посадку: примерьте с реальными слоями, поднимите руки, присядьте, наденьте рюкзак. Спина закрыта, манжеты на запястьях, нет перетяжек. Оцените детали: капюшон с тремя утяжками и козырьком, двусторонняя молния, вентиляция, утяжка низа, манжеты на липучке. Посмотрите карманы: доступ под лямками, внутренний карман под телефон, сетчатые отделения для перчаток. Проверьте швы и ткань: аккуратная проклейка, без «морщин», ткань без зацепок, усиления на плечах при плановом рюкзаке. Сделайте «водный тест» дома: капля воды скатывается по ткани; после стирок обновляйте водоотталкивающую пропитку аэрозолем. Уточните уход: стирка без кондиционера для мембран; пух сушите с шарами до полного распушения, храните без компрессии.

Итог и чек-лист

Выбор сводится к балансу погоды, активности и слоёв; для удобной навигации по линейке откройте каталог Ozon и отметьте ключевые параметры. Под лёгкие прогулки в городе подойдёт мембранная оболочка и флисовый слой, под мороз — пух или тёплая синтетика, под долгие походы — прочный хардшелл и гибкая система слоёв.