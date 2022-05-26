Кленбутерол — самый распространённый таблетированный жиросжигатель не только на территории СНГ, но и пожалуй во всем мире, данный препарат часто применяют на курсах сушки как в Украине, так и в США. Первоначально, медикамент был разработан для лечения бронхиальной астмы, и со временем, как и другие медикаментозные анаболики, Clenbuterol нашел своё призвание в спорте. Кленбутерол купить оригинального качества можно в проверенном интернет магазине анаболических стероидов Steroid Shop. За многие годы работы, онлайн ресурс Стероид Шоп может похвастаться большим количеством отзывов, в состав которых входят спортсмены и люди, не занимающиеся спортом, но имеющие необходимость применять тот или иной препарат по назначению врача.

Как купить Кленбутерол в интернет магазине Steroid Shop

Кленбутерол купить довольно легко, если речь идёт о магазине спортивной фармакологии Steroid-shop.com.ua. Почему, спросите Вы ?? Существует ряд преимуществ, благодаря которым Стероид Шоп оставляет далеко позади другие интернет ресурсы и даже аптеки Украины. Во-первых магазин продает все товары практически из первых рук, потому что препараты закупаются без посредников, соответственно цена оригинального Кленбутерола самая доступная среди подобных конкурентов.

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Как работает Кленбутерол и какой курс приёма ??

Проникая в клетки, Кленбутерол организует ряд химических реакций, благодаря которым и ускоряется процесс липолиза в организме. Препарат является бета 2 агонистом, то есть повышает уровень адреналина и норадреналина, для проведения более эффективного тренинга в спортзале. Адреналин и норадреналин сами по себе очень сильные жиросжигатели + к этому всему, в организме ускоряется обмен веществ, в больших значениях от 15 до 30% от первоначального уровня. Также на курсе приёма Кленбутерола практически полностью блокируется возможность отложения жира, за счёт снижения работы липопротеиновой липазы. Основные положительные качества курса Клена :

Сжигание подкожного жира

Мотивация к тренировкам

Не является гормональным средством

Снижение аппетита

Не возможность прибавки адипозных тканей на курсе

Возбуждение ЦНС

Важно знать! Кленбутерол можно и нужно принимать женщинам и девушкам при наявной проблеме с лишним весом, при правильных дозировках переживать о приобретённых побочках нет нужды. Длительность курса Кленбутерола обычно составляет 2 недели, за исключением добавки в курс Кетотифена, который может продлить курс до 4-х недель. По дозировкам, начинать нужно постепенно, с 20 мкг в сутки [пол таблеточки] и потом с каждым днём приращивать дозу на 20 мкг. То есть первый день — 20 мкг, второй день — 40 мкг, третий день 60 мкг и так далее, пока не дойдёте до дозировки 100 мкг для женщин и 140 мкг для мужчин, далее принимаете эту дозировку в течении 10 дней, разделяя на 2 приёма, утром и после обеда и потом опять идёте на снижение по 20 мкг в сутки, делая выход с курса плавным.

По истечению месяца, курс можно повторить, главное не забывать, что на курсе обязательно нужно придерживаться диеты и заниматься физическими нагрузками. Если остались вопросы, их всегда можно задать консультантам интернет магазина Steroid-shop.com.ua по номеру тел. +38 (068) 555 26 35 или в мессенджерах Viber и Telegram по этому же номеру. Консультанты предоставят правильную консультацию и распишут дозировки и периодичность приема, абсолютно бесплатно.