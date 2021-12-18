Основные характеристики и сферы применения медицинского спирта

Медицинский спирт представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, которая может иметь крепость до 96°. В состав спирта входит вода, а также примеси, которые не полностью удаляются в процессе фильтрации. Считается, что медицинский спирт имеет меньшую степень очистки, чем пищевой этанол. Поэтому он используется для лекарственных средств наружного применения, а также для дезинфекции.

Правила выбора

Перед тем, как медицинский спирт купить в Киеве, рекомендуется подробно ознакомиться с отзывами потребителей о производителе и самой продукции. Зачастую клиенты оставляют свое мнение относительно качества медицинского спирта. Данный фактор позволяет не ошибиться с выбором продукции.

При выборе медицинского спирта большое внимание следует уделять упаковке, внешнему виду жидкости и ее стоимости:

Упаковка медицинского спирта должна отличаться высоким качеством исполнения. Все этикетки должны быть ровно наклеены, на них должна содержаться информация о составе продукции, ее производителе, дате производства и сроках годности.

Внешний вид жидкости должен соответствовать характеристикам медицинского спирта. Она должна иметь бесцветную окраску, отличаться прозрачностью и отсутствием посторонних примесей. Вкус медицинского спирта обжигающий, а запах довольно специфический.

Стоимость медицинского спирта не должна опускаться ниже средней рыночной цены. Недобросовестные производители могут выставлять на прилавки некачественные товары по специально заниженным ценам. Стоимость товара может быть ниже только в том случае, если покупка совершается оптом.

Характерные особенности

Медицинский спирт создается на основе натуральных ингредиентов. В качестве сырья выступают зерновые культуры и картофель, которые проходят несколько этапов перед тем, как превратиться в этанол. Технологическая схема изготовления медицинского спирта довольно проста, но повторить ее в домашних условиях не удастся из-за отсутствия профессионального оборудования.

Процесс приготовления включает в себя несколько этапов:

Зерна и картофель тщательно сортируются на производстве и измельчаются до состояния мелкой фракции. Сырье заливается чистой мягкой водой и подвергается варке под высоким давлением в специальных емкостях. В подготовленные ингредиенты добавляются дрожжи, запускающие процесс брожения и выделения соединений этанола. Сырье проходит тепловую обработку – ректификацию – и перегонку. На завершающих этапах спирт проходит через фильтры из разных материалов и превращается в чистую и качественную продукцию, которая разливается по бутылкам, баклажкам, тетрапакам и другим тарам.

Сфера применения

Медицинский спирт широко используется в разных областях человеческой деятельности. Он находит применение в пищевой промышленности, так как входит в состав многих напитков и блюд.

Основная сфера применения данного спирта – медицина. Он используется при изготовлении различных лекарственных бальзамов, настоек, компрессов и прочих препаратов. Высокое содержание этанола делает спирт отличным обеззараживающим средством. Он способен уничтожить многие виды бактерий и микроорганизмов, которые могут быть опасными для человека.