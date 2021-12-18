Основные характеристики и сферы применения медицинского спирта

Медицинский спирт представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, которая может иметь крепость до 96°. В состав спирта входит вода, а также примеси, которые не полностью удаляются в процессе фильтрации. Считается, что медицинский спирт имеет меньшую степень очистки, чем пищевой этанол. Поэтому он используется для лекарственных средств наружного применения, а также для дезинфекции.
Правила выбора
Перед тем, как медицинский спирт купить в Киеве, рекомендуется подробно ознакомиться с отзывами потребителей о производителе и самой продукции. Зачастую клиенты оставляют свое мнение относительно качества медицинского спирта. Данный фактор позволяет не ошибиться с выбором продукции.
При выборе медицинского спирта большое внимание следует уделять упаковке, внешнему виду жидкости и ее стоимости:
- Упаковка медицинского спирта должна отличаться высоким качеством исполнения. Все этикетки должны быть ровно наклеены, на них должна содержаться информация о составе продукции, ее производителе, дате производства и сроках годности.
- Внешний вид жидкости должен соответствовать характеристикам медицинского спирта. Она должна иметь бесцветную окраску, отличаться прозрачностью и отсутствием посторонних примесей. Вкус медицинского спирта обжигающий, а запах довольно специфический.
- Стоимость медицинского спирта не должна опускаться ниже средней рыночной цены. Недобросовестные производители могут выставлять на прилавки некачественные товары по специально заниженным ценам. Стоимость товара может быть ниже только в том случае, если покупка совершается оптом.
Характерные особенности
Медицинский спирт создается на основе натуральных ингредиентов. В качестве сырья выступают зерновые культуры и картофель, которые проходят несколько этапов перед тем, как превратиться в этанол. Технологическая схема изготовления медицинского спирта довольно проста, но повторить ее в домашних условиях не удастся из-за отсутствия профессионального оборудования.
Процесс приготовления включает в себя несколько этапов:
- Зерна и картофель тщательно сортируются на производстве и измельчаются до состояния мелкой фракции.
- Сырье заливается чистой мягкой водой и подвергается варке под высоким давлением в специальных емкостях.
- В подготовленные ингредиенты добавляются дрожжи, запускающие процесс брожения и выделения соединений этанола.
- Сырье проходит тепловую обработку – ректификацию – и перегонку.
- На завершающих этапах спирт проходит через фильтры из разных материалов и превращается в чистую и качественную продукцию, которая разливается по бутылкам, баклажкам, тетрапакам и другим тарам.
Сфера применения
Медицинский спирт широко используется в разных областях человеческой деятельности. Он находит применение в пищевой промышленности, так как входит в состав многих напитков и блюд.
Основная сфера применения данного спирта – медицина. Он используется при изготовлении различных лекарственных бальзамов, настоек, компрессов и прочих препаратов. Высокое содержание этанола делает спирт отличным обеззараживающим средством. Он способен уничтожить многие виды бактерий и микроорганизмов, которые могут быть опасными для человека.