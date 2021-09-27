Особенности предоставления услуг от WESN group

Деятельность компании WESN group изначально была связана с логистической сферой, а также оказанием услуг в области таможенного оформления. За 7 лет работы на рынке руководители компании сумели создать команду из лучших профессионалов, которые связаны с разными категориями бизнеса, а также получить отличную репутацию на рынке предоставления услуг в сфере логистики.

Среди востребованных направлений бизнеса, с которым связана деятельность компании следует выделить предоставление совместных услуг с Китаем. Это стало основой открытия нового представительства. Осуществление деятельности напрямую без посредников стало основой для реализации масштабных проектов для клиентов WESN group. Результатом такого решения стали сформированные отдельные бизнес услуги и предложения. Сегодня компания предоставляет услуги лизингового брокера, таможенно-логистического оператора, оптово-торговой компании, а также имеет бэк-офис в Китае.

Если вам необходимо найти надежного поставщика, обращайтесь в компанию wesn.group, проведем мониторинг рынка, анализ цен, выедем на производство

Услуги компании WESN group

Компания сумела зарекомендовать себя на современном рынке в сфере логистики. Также клиентам WESN group доступен широкий выбор дополнительных услуг.

Компания выполняет поиск проверенных китайских поставщиков. При этом сотрудники выполняют мониторинг рынка, анализируют ценовой диапазон и получают доступ на выезд на производство.

Чтобы у клиентов не возникло сомнений относительно работы поставщиков, команда WESN group выполняет проверку поставщиков на финансовую и юридическую состоятельность.

Сотрудники напрямую ведут переговоры с поставщиками, а также контроль процесса производства, выгрузки и инспекции груза.

WESN group имеет собственную базу производителей. Клиентам будет предложено услуги только проверенных поставщиков товаров.

Компания предоставляет услуги оформления и доставки, а также сопровождение по оформлению документов, заключения сделок и подписание контракта.

Деятельность компании связана с различными категориями товаров, основными из которых являются оборудование, электроника и техника, строительные материалы, мебель, текстиль, а также товары для здоровья и оказания медицинских услуг.

На сайте компании можно выполнить подсчет по затратам на закупку и доставку товаров. При возникновении вопросов, можно связаться с менеджерами компании, которые предоставят полную информацию по услугам, которые будут интересовать клиента.