Цифровая стоматология «Новый век»: почему сюда обращается огромное количество клиентов?

Если у человека, живущего в Одинцово, возникнут проблемы с полостью рта, рано или поздно он задаст себе вопрос: а где лучше всего вылечить (или удалить) зуб? Самое время воспользоваться услугами компании «Новый век», где трудятся настоящие профессионалы своего дела. Все процедуры проходят с использованием современной аппаратуры и надёжных расходных материалов от проверенных изготовителей. И это далеко не все причины популярности данной стоматологической клиники.

Почему посетители приходят именно сюда?

В стоматологии в Одинцово работают врачи с большим опытом работы, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации. Также плюсом является наличие своей лаборатории для проведения операций по установке коронок. Кроме того, специалисты используют материалы и оборудование исключительно от лидирующих иностранных производителей.

К тому же, все помещения оборудованы современными аппаратами. А все процедуры осуществляются безболезненно, при помощи современной анестезии.

Деятельность фирмы «Новый век»

Сотрудники упомянутой клиники проводят процедуры следующего характера:

Консультация специалиста. На первичном осмотре доктор назначит подходящее лечение полости рта и даст ответы на все необходимые вопросы.

Лечение жевательных органов. Например, специалисты указанной стоматологии могут вылечить кариес без использования бормашины.

Сложное удаление зуба или нерва.

Установка имплантов и съёмных протезов.

Углублённое обследование полости рта. Для этого в клинике есть современная аппаратура, при помощи которой можно сделать подробный снимок в 3D-формате, чтобы поставить верный диагноз и назначить соответствующее лечение.

Профилактика дёсен.

Профессиональная чистка жевательных органов. Её нужно проводить не реже, чем раз в шесть месяцев, если клиент хочет, чтобы его зубы оставались здоровыми. Для удаления кариеса и зубного камня в поликлинике имеется специальная аппаратура, при помощи которой можно провести процедуру безболезненно.

Отбеливание жевательных органов при помощи безопасных лекарств. Процедура проходит при помощи современных агрегатов и материалов от проверенных производителей.

Чтобы записаться к специалисту на приём, достаточно написать заявление на сайте или позвонить по телефону +7(495) 380-11-11.