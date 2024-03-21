Доверьте ремонт холодильника Liebherr специалистам!

Бытовые холодильники давно стали неотъемлемой частью технического оснащения кухни. Выбор моделей этого оборудования в магазинах бытовой техники всегда широк. Среди этого разнообразия выделяются холодильники немецкой компании Liebherr. Компания выпускает встраиваемое холодильное оборудование, морозильные камеры, отдельно стоящие холодильники, винные шкафы и даже специальное оборудование для хранения сигар.

Холодильную технику Liebherr отличает высокое качество изготовления, применение новейших технических решений, продуманный современный дизайн, эргономичность, экономное расходование электроэнергии. Это очень непростые устройства с самыми новейшими функциями охлаждения, разморозки, режимами экономии энергии.

Но даже такая надежная техника может иногда давать сбои в работе, и тогда потребуется ремонт, с которым лучше всего справятся профессионалы. В Москве находится сервисный центр компании Liebherr. Он расположен в Даниловском районе столицы. Найти информацию о работе этого сервиса можно в интернете по ссылке liebherr-esupport.com.

Организация работы сервисного центра Liebherr

На официальном сайте сервиса опубликован контактный телефон, позвонив по которому, можно получить консультацию специалиста и оставить заявку на вызов мастера на дом.

Есть форма, в которую можно внести свой номер телефона, и тогда специалист сервиса сам позвонит по указанному номеру.

По заявке на вызов мастер отправится по указанному адресу в течение часа. Эта услуга – бесплатная. Клиент оплатит только сам ремонт холодильников в Даниловском районе. Стоимость ремонта любого вида холодильного оборудования Liebherr начинается от 400рублей.

Специалисты центра обслуживают все районы Москвы.

Позвонить и оставить заявку в сервисе можно с 7:00 до 22:00 в любой день недели.

Часто встречающиеся виды неисправностей холодильной техники Liebherr, устранение которых специалистами сервиса выполняется на дому

Мастер сервисного центра выполняет на дому следующие виды ремонта:

заправку фреоном;

замену термостата;

ремонт компрессора;

замену реле;

прочистку дренажной системы;

ремонт электронных устройств;

ремонт испарителя;

устранение утечки фреона.

Кроме того, сервисный центр предлагает следующие виды услуг:

установку и монтаж холодильной техники Liebherr;

демонтаж;

регулировку и перенавес двери;

замену фильтра, трубопровода, датчиков, вентилятора;

другой мелкий ремонт;

устранение засора капиллярного трубопровода.

Сервис на все выполненные по ремонту работы дает гарантию 1 год.

Страница «Неисправности холодильников Liebherr»

На официальном сайте сервиса есть очень полезная страница «Неисправности холодильника Liebherr», на которой клиент сервиса может найти цену ремонта по устранению неисправности его холодильного оборудования.

Если заявка будет оформлена на сайте сервиса, то клиент получит неплохую скидку на стоимость ремонта в 15%.

Заказать ремонт бытовой холодильной техники Liebherr в сервисном центре этой компании, значит получить услугу по ремонту любого уровня сложности от квалифицированного специалиста, имеющего в наличии необходимое оборудование и инструменты для выполнения ремонтных работ, обладающего соответствующим опытом и навыками ремонта бытовой холодильной техники Liebherr.