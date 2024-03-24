Гарантийный ремонт водонагревателей Haier

Водонагреватели существенно упрощают бытовые вопросы с водоснабжением в период отключения горячей воды. С их помощью можно подать потоки горячей воды в ванную и на кухню, таким образом нивелируя недостатки отключения гвс.
Однако для того, чтобы водонагреватель работал без сбоев и нагревал воду до нужной температуры — его необходимо регулярно обслуживать и ремонтировать.
Сервисный центр Haier предлагает услуги сертифицированных специалистов, способных быстро провести диагностику и определить причину неисправностей водонагревателя и выполнить ремонт водонагревателей haier в Москве.
Преимущества сервисного центра:
- Проведение бесплатной диагностики. Мастер выезжает на заявку на дом к клиенту, где при помощи профессионального оборудования проводит полную диагностику водонагревателя бесплатно.
- Предоставление гарантии. После выполнения ремонтных работ сервисный центр предоставляет бесплатную гарантию сроком на 1 год.
- Возможность проведения ремонта на дому/в сервисе. Специалисты сервиса могут проводить ремонтные работы как на дому клиента, так и в сервисном центре, в зависимости от сложности поломки.
- Использование оригинальных комплектующих. В сервисе используются только оригинальные детали, что позволяет гарантировать качество и надежность.
Распространенные причины поломок
Рассмотрим наиболее распространенные причины поломок водонагревателей Haier:
- Вода не нагревается. Водонагреватель работает, однако вода не нагревается до нужной температуры или не нагревается вовсе.
- Протечки. Водонагреватель протекает во время работы.
- Сильный шум. В процессе работы оборудование издает сильный шум.
- Не включается. Устройство включается через раз или не включается совсем.
- Перегревается. В процессе работы водонагреватель перегревается выше заданной температуры.
- Электризуется (бьет током). При прикосновениях к водонагревателю он бьет легкими зарядами тока от корпуса.
В течение часа после оставленной заявки выезжает мастер haier-service-rus.ru на адрес клиента, где проводит бесплатную диагностику оборудования и выявляет причины неисправностей. Предлагает способы решения проблем, проведение ремонта на дому или в сервисном центре. Стоимость ремонта формируется исходя из сложности поломки и цены комплектующих.
Оставить заявку на выезд мастера можно по номеру телефона или через сайт, заполнив специальную форму. При заказе через сайт действует специальная скидка на ремонт в размере 10%.