Где выгодно заказать смс рассылку?

Сегодня самый лучший способ достучаться до актуальных или же потенциальных клиентов — это именно смс-рассылка. Самостоятельно для этого ничего не придется делать, ведь уже существуют специализированные сервисы для этого. Например, можно обратиться за помощью на площадку sms.ru.

Преимущества сервиса sms.ru

Сервис sms.ru может предоставить своим клиентам такую услугу как массовая рассылка смс по клиентской базе. Стоит сразу же отметить тот факт, что оплата производится исключительно за доставленные сообщения. Таким образом можно сэкономить около 30 процентов от суммы на рассылку. Также можно выделить другие, не менее важные преимущества сервиса:

можно импортировать клиентскую базу из Excel. То есть достаточно сформировать готовый список, а потом загрузить его в удобном формате на сайт. Дополнительный ящик с доменом @sms.ru. Все сообщения, которые будут приходить на почту, будут дублироваться в формате СМС. Бесплатно можно получить до пяти экземпляров. Также можно спокойно использовать уникальный почтовый ящик для личных целей.



Упрощение отправки кодов и паролей. Пользователи могут получать одноразовые пароли и другие коды с помощью сервиса sms.ru. Для этого не придется даже оформлять статус юридического лица. Сервис сделает все за клиента.

Бесплатные смс-сообщения. Если пользователь будет использовать почтовый ящик с доменом сервиса, то программисты смогут использовать услуги приложения, где до пяти бесплатных сообщений можно получить на собственный номер.

Таким образом можно сделать вывод, что сервис действительно очень полезный и выгодный для клиентов. Можно быстро и без лишних проблем организовать массовую рассылку клиентской базе.

Кому пригодится сервис?

На самом деле, существует огромное множество вариантов для использования данного сервиса. Например, для владельцев сайта и программистов имеются весьма удобные и надежные условия. Например, оформление надежных смс шлюзов, отправка паролей и кодов, без вмешательства отправителя, а также можно следить за статусами сообщений в любом скрипте.

Другие клиенты позволяют без лишних проблем начать пополнение своего баланса, а также моментально запускать рассылку клиентов. Отправка сообщений происходит от имени компаний или же сайтов. База номера может пополняться совершенно любым удобным способом. Никаких ограничений для этого нет.