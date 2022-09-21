Как часто можно делать лазерную эпиляцию

Каждая девушка ищет надежный и эффективный способ удаления волос на лице и теле. Сегодня для этого существует множество технологий и подходов. Но не все они эффективны, даже при высокой стоимости. Вы можете на этом ресурсе выбрать подходящего специалиста в Киеве.

Наиболее современным и высокотехнологичным способом считается лазерная эпиляция, которая позволяет избавляться от лишних волос навсегда. Но важно знать, в чем состоит процедура, как часто ее можно проводить и есть ли какие-либо негативные последствия.

Эффективность процедуры

Используя лазерное удаление, можно навсегда избавиться даже от сильной растительности на любом участке тела. Для этого используются современные аппараты, которые генерируют мощный поток энергии. При таком воздействии разрушается структура самой волосяной луковицы. При этом замедляется и затем полностью прекращается активность луковицы и соответственно рост волос. Удалять волосы можно везде. Это может быть эпиляция бикини, устранение волос в области подмышек или на ногах.

Последствия

Если сравнивать лазерную эпиляцию с другими подходами, то ее можно считать безопасной процедурой. Даже при использовании обычной бритвы, кожа получает механические повреждения, раздражение и это негативно сказывается на ощущениях. Использование современных технологий позволяет навсегда избавиться от волос. Но при этом необходимо учитывать два важных фактора:

Косметолог сам назначает количество процедур. Это зависит от типа волос, интенсивности роста и других аспектов. Важно пройти курс полностью. Только так можно гарантировать, что рост волос полностью прекратится. Выполнять эпиляцию должен только опытный специалист. Необходимо хорошо разбираться в оборудовании и знать принципы воздействия. Один раз в год или раз в два года необходимо повторять процедуру. Это делается для коррекции, чтобы окончательно убить волосяную луковицу. При таком подходе зона бикини, ноги, и другие участки тела всегда будут гладкими и нежными. Благодаря высокой эффективности, данная процедура получает все большую популярность среди женщин.

Как часто можно делать

Многие девушки задаются вопросом периодичности процедур. Сказать, как часто нужно делать лазерную эпиляцию сможет только опытный специалист после проведения осмотра и предварительной встречи. Важно учитывать, что курс должен быть пройден до конца. Обычно количество посещений специалиста варьируется от 2 до 10. После этого о нежелательных волосах можно будет уже забыть.