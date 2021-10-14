Оптимізація роботи колл-центру — вибір SaaS-рішень

Така модель впровадження в роботу контакт-центру як хмарний колл центр за технологією SaaS дозволяє в мінімальні терміни почати роботу гарячої лінії, відділу продажів або ресепшена в компанії. Застосування хмарного контакт-центру дає можливість не тільки оптимізувати роботу центру підтримай або обслуговування клієнтів, а й контролювати роботу персоналу, розширювати або зменшувати потоки на окремих співробітників, масштабувати при необхідності роботу колл-центру в цілому.
Ключовою відмінністю використання технології SaaS від звичної вже версії on-site можна назвати такі характеристики:
- гнучкість налаштувань за потребами;
- відсутність абонентської плати;
- регулярне і безкоштовне оновлення системи.
При виборі хмарного колл-центру немає необхідності облаштовувати локальну мережу, досить довірити питання настройки і обслуговування телефонної мережі професіоналам VoIPTime CC.
Основні переваги SaaS-рішень від VoIPTime CC
Плануючи організацію call-центру в структурі компанії керівництво завжди аналізує різні пропозиції від підрядників і враховує всі плюси і мінуси від вибору того чи іншого постачальника телефонії. Пропозиція від VoIPTime CC гарантує досягнення таких показників як:
- Підвищення зростання продажів. Це досягається завдяки миттєвому реагуванню на звернення клієнта. Система відразу передзвонює. Передбачена також можливість запуску телемаркетингу «холодних» продажів або сценаріїв інформуванні про акції в рамках IVR обдзвонити клієнтів.
- Багатоканальність і повна автоматизація. Допускається підключення необмеженої кількості провайдерів динамічної маршрутизації. Повна автоматизації рутини. Аналіз і вивантаження всієї статистики.
- Високий сервіс. Завдяки можливості систематизації всіх дзвінків клієнтів за допомогою Call Quality спрощуються завдання контролю і оцінки роботи операторів, що в свою чергу підвищує якість реагування персоналу на звернення клієнтів.
- Адміністративні питання організації роботи віддаленого call-центру. Управління роботою персоналу, як і сама настройка контакт-центру здійснюється повністю віддалено.
- Можливість легкого масштабування мережі. В системі хмарного колл-центру можна за пару кліків збільшити або зменшити кількість користувачів. Цей функціонал дозволяє оптимізувати витрати на роботу контакт-центру за допомогою коригування сезонної клієнтської навантаження.
- Безвідмовність. Хмарний call-центр VoIPTime CC функціонує безвідмовно 24/7 вже багато років. Партнерами стали більш ніж 1000 компаній, які по достоїнству оцінили переваги хмарного центру і готові порекомендувати сервіс іншим.