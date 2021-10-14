Оптимізація роботи колл-центру — вибір SaaS-рішень

хмарний колл центрТака модель впровадження в роботу контакт-центру як хмарний колл центр за технологією SaaS дозволяє в мінімальні терміни почати роботу гарячої лінії, відділу продажів або ресепшена в компанії. Застосування хмарного контакт-центру дає можливість не тільки оптимізувати роботу центру підтримай або обслуговування клієнтів, а й контролювати роботу персоналу, розширювати або зменшувати потоки на окремих співробітників, масштабувати при необхідності роботу колл-центру в цілому.

Ключовою відмінністю використання технології SaaS від звичної вже версії on-site можна назвати такі характеристики:

  • гнучкість налаштувань за потребами;
  • відсутність абонентської плати;
  • регулярне і безкоштовне оновлення системи.

При виборі хмарного колл-центру немає необхідності облаштовувати локальну мережу, досить довірити питання настройки і обслуговування телефонної мережі професіоналам VoIPTime CC.

Основні переваги SaaS-рішень від VoIPTime CC

Плануючи організацію call-центру в структурі компанії керівництво завжди аналізує різні пропозиції від підрядників і враховує всі плюси і мінуси від вибору того чи іншого постачальника телефонії. Пропозиція від VoIPTime CC гарантує досягнення таких показників як:

  1. Підвищення зростання продажів. Це досягається завдяки миттєвому реагуванню на звернення клієнта. Система відразу передзвонює. Передбачена також можливість запуску телемаркетингу «холодних» продажів або сценаріїв інформуванні про акції в рамках IVR обдзвонити клієнтів.
  2. Багатоканальність і повна автоматизація. Допускається підключення необмеженої кількості провайдерів динамічної маршрутизації. Повна автоматизації рутини. Аналіз і вивантаження всієї статистики.
  3. Високий сервіс. Завдяки можливості систематизації всіх дзвінків клієнтів за допомогою Call Quality спрощуються завдання контролю і оцінки роботи операторів, що в свою чергу підвищує якість реагування персоналу на звернення клієнтів.
  4. Адміністративні питання організації роботи віддаленого call-центру. Управління роботою персоналу, як і сама настройка контакт-центру здійснюється повністю віддалено.
  5. Можливість легкого масштабування мережі. В системі хмарного колл-центру можна за пару кліків збільшити або зменшити кількість користувачів. Цей функціонал дозволяє оптимізувати витрати на роботу контакт-центру за допомогою коригування сезонної клієнтської навантаження.
  6. Безвідмовність. Хмарний call-центр VoIPTime CC функціонує безвідмовно 24/7 вже багато років. Партнерами стали більш ніж 1000 компаній, які по достоїнству оцінили переваги хмарного центру і готові порекомендувати сервіс іншим.
Услуги населению — 14. 10. 2021

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