Оптимізація роботи колл-центру — вибір SaaS-рішень

Така модель впровадження в роботу контакт-центру як хмарний колл центр за технологією SaaS дозволяє в мінімальні терміни почати роботу гарячої лінії, відділу продажів або ресепшена в компанії. Застосування хмарного контакт-центру дає можливість не тільки оптимізувати роботу центру підтримай або обслуговування клієнтів, а й контролювати роботу персоналу, розширювати або зменшувати потоки на окремих співробітників, масштабувати при необхідності роботу колл-центру в цілому.

Ключовою відмінністю використання технології SaaS від звичної вже версії on-site можна назвати такі характеристики:

гнучкість налаштувань за потребами;

відсутність абонентської плати;

регулярне і безкоштовне оновлення системи.

При виборі хмарного колл-центру немає необхідності облаштовувати локальну мережу, досить довірити питання настройки і обслуговування телефонної мережі професіоналам VoIPTime CC.

Основні переваги SaaS-рішень від VoIPTime CC

Плануючи організацію call-центру в структурі компанії керівництво завжди аналізує різні пропозиції від підрядників і враховує всі плюси і мінуси від вибору того чи іншого постачальника телефонії. Пропозиція від VoIPTime CC гарантує досягнення таких показників як: