Чтобы холодильник прослужил долгое время необходимо его регулярно обслуживать и менять расходники. В противном случае начнут проявляться проблемы, нарушающие нормальное функционирование и ведущие к серьезным поломкам, среди которых перемораживание холодильника. В этом случае необходимо как можно быстрее обратиться к специалистам для проведения диагностики.

Причин перемораживания может быть несколько: неисправность терморегулятора, износ уплотнительной резинки, выход из строя компрессора или дренажной системы. Своевременный ремонт здесь позволяет устранить неполадку и обеспечить бесперебойную работу холодильника.

Причины перемораживания холодильники и их устранение

Рассмотрим основные причины поломки и как их устранить:

Уплотнительная резинка. Наиболее распространенная причина неисправности. Уровень резинки очень важен так как от него зависит поддержание оптимальной температуры в холодильнике. Для проверки этого уровня достаточно закрыть дверь с листом бумаги. Если с закрытой дверцей лист легко вытащить — резинку необходимо заменить.

Терморегулятор. Основной элемент, который отвечает за установку и поддержание нужной температуры в холодильнике. Если он выходит из строя, то это может повлечь за собой перемораживание.

Для проверки необходимо выключить холодильник и вытащить шнур питания из электросети. Снять крышку терморегулятора, при помощи мультиметра проверить его работоспособность — он должен переключаться между режимами.

Если терморегулятор невозможно проверить мультиметром — его необходимо заменить.

Для проверки необходимо выключить холодильник и вытащить шнур питания из электросети. Снять крышку терморегулятора, при помощи мультиметра проверить его работоспособность — он должен переключаться между режимами. Если терморегулятор невозможно проверить мультиметром — его необходимо заменить. Дренажная система. Задача дренажной системы заключается в отводе конденсата. В случае засорения конденсат начинает скапливаться что может привести к перемораживанию.

Для проверки нужно выключить холодильник и вытащить шнур питания из розетки, убрать продукты из отсеков.

Найти дренажную трубку, используя любую щеточку или палочку подходящего диаметра аккуратно прочистить ее — вода должна свободно протекать. После этого холодильник нужно снова включить в сеть и проверить его работоспособность.

Для проверки нужно выключить холодильник и вытащить шнур питания из розетки, убрать продукты из отсеков. Найти дренажную трубку, используя любую щеточку или палочку подходящего диаметра аккуратно прочистить ее — вода должна свободно протекать. После этого холодильник нужно снова включить в сеть и проверить его работоспособность. Термостат. Задача этого элемента заключается в регулировки температуры. Для его проверки нужно включить холодильник и поставить любую температуру, дождаться, когда она установиться в отсеках.

В том случае, если достичь заданной температуры не удалось — термостат нужно заменить.

Помимо этих причин источников перемораживания могут являться компрессор, испаритель и вентилятор.