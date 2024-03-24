Профессиональный ремонт бытовой техники Toshiba

Бытовые приборы Toshiba это высокотехнологичное, профессиональное оборудование. Его ремонт и обслуживание требует специализированных знаний и навыков, только в этом случае можно гарантировать безопасное устранение неполадок.

Все ремонтники сервисного центра mytoshiba.ru проходили обязательную сертификацию, что позволяет им официально проводить ремонтные работы техники Toshiba с предоставлением гарантии качества.

Среди преимуществ:

Качественные материалы. Качественные расходные материалы под любую задачу позволяют быстро проводить ремонтные работы.

Профессиональная диагностика. Специализированное оборудование и инструменты позволяют оперативно проводить комплексную диагностику.

Гарантия качества. На все виды ремонтных работ предоставляется официальная гарантия 1 год.

Возможность ремонта на дому/в сервисе. В зависимости от сложности ремонтных работ они могут проводиться на дому клиента или на базе сервисного центра.

Оригинальные комплектующие. Оригинальные детали Toshiba позволяют гарантировать качество и надежность.

В каких случаях стоит обратиться в техсервис

Обращаться в сервисный центр тошиба в Москве нужно если в работе бытовой техники наблюдаются неполадки:

Телевизор перестал показывать изображение, или картинка стала дерганной. Перестал воспроизводиться звук.

Холодильник перестал нормально морозить, самостоятельно переключает режимы работы, не реагирует на настройку.

Ноутбук стал тормозить и сбоить, наблюдаются проблемы с запуском/загрузкой, отображением изображений или воспроизведением звука.

Стиральная машина не полностью сливает/наливает воду в бак, не воспроизводит некоторые программы.

Сотрудники сервисного центра проведут бесплатную диагностику и определят причину поломки. Возможен ремонт любой сложности.

Из чего формируется стоимость ремонта

Стоимость ремонта бытовой техники складывается из нескольких факторов: тип бытовой техники и ее модель, причина неисправности, сложность предстоящих ремонтных работ, стоимость комплектующих.

Одно из главных преимуществ сервисного центра — оригинальные комплектующие приобретаются по оптовым ценам, что позволяет существенно снизить стоимость ремонта, даже если запчасть достаточно редкая.

Чтобы вызвать мастера для проведения диагностики можно позвонить по номеру телефона или оставить заявку на сайте.