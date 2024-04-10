Ремонт холодильников Электролюкс в Москве

Известный бренд Electrolux предлагает холодильники, который отличаются высоким качеством и при этом служат действительно долго, но даже с ними могут возникнуть проблему, для решения которых следует обращаться в сертифицированный сервисный центр — его мастера готовы работать с поломками любой сложности, при этом клиенты могут рассчитывать на гарантированное качество.

Преимущества ремонта холодильника в сервисном центре Electrolux

Важно знать, что специалисты rus-electrolux.ru, которые в нем работают — это не просто квалифицированные инженеры, они прошли специализированное обучение для работы именно с холодильниками “Электролюкс” — и у них есть сертификаты, которые этот факт подтверждают, и, которые можно запросить. Работа с сервисным центром предполагает и другие плюсы:

для диагностики используется специальное диагностическое оборудование, при этом она является полностью бесплатной;

после ремонта мастер выдает фирменную гарантию, срок которой составляет один год;

для ремонтных работ используются только оригинальные шведские комплектующие — это дает клиенту уверенность в совместимости деталей с техникой, а также в том, что она после ремонта прослужит действительно долго;

ремонт холодильников electrolux обычно производится на дому, но если нужно будет доставить холодильник в сервисный центр, это будет сделано полностью бесплатно.

С какими поломками чаще всего сталкиваются владельцы холодильников

Холодильное оборудование от Electrolux — это решение, которое позволяет рассчитывать на его длительную эксплуатацию. Но в зависимости от ее условий, поломки все же возникают. Так, холодильник может перемораживать или протекать, покрываться льдом или щелкать, могут возникать проблемы с его включением и выключением. В любом случае, диагностика поломки проходит по той технологии, которую рекомендовал производитель.

Сроки ремонта, как и его стоимость, напрямую зависят от того, насколько серьезной была поломка, с которой столкнулся мастер. Небольшие проблемы, такие как замена кабеля или чистка конденсатора, решаются быстро и стоят недорого. В любом случае, ремонт производится только по согласованию с заказчиком: специалист озвучивает ему причину поломки и сумму, которую нужно будет заплатить.

К ремонту он приступает только после озвученного согласия. Названная мастером сумма за ремонт точно не изменится, об этом можно не переживать.