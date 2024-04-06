Санитарно-эпидемиологическая служба в Москве

Глава Санэпидемстанции – главный санитарный доктор РФ. Вся его работа осуществляется по всей России. Главный принцип работы – содержание всех объектов страны в соответствующем состоянии. Благодаря постоянной проверке состояния объектов, определяется уровень опасности жизни людей. Главврачу подчиняются другие доктора СЭС. Каждый следует строгим указаниям законодательства.

Основные подразделения СЭС

Практически все подразделения службы СЭС ros-sanepidem.ru делятся на четыре отделения.

Структура СЭС

Отвечает за полный контроль общей заболеваемости населения; Отдел дезинфекции, дератизации (дератизация цены), а также дезинсекции; Санитарная лаборатория по определению чистоты воды, воздуха, почвы и так далее; Надзор за соблюдением санитарных правил предприятий.

В каждом отделении имеется свой заведующий, который обязан медицинское либо соответствующее высшее образование.

Функции санитарно-эпидемиологической службы

У всех отделений свои задачи, которые они вынуждены выполнять соответствующим образом: