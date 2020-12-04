Винный отель, как бизнес — идея

Среди состоятельных людей, не исключая и путешественников, потребление вина пользуется большой популярностью, поэтому совсем неудивительно, что это пристрастие порой используется создателями отелей в качестве «приманки».

Форматы таких профильных гостиниц, довольно различны:

Данные объекты, расположенные в известных винодельческих регионах, обычно в непосредственной близости от виноградников и винных заводов. Эта близость позволяет проводить экскурсии на виноградники и на предприятия, как правило, сопровождающиеся дегустацией вин. В России на роль такого региона может всерьез претендовать разве что Краснодарский край. В 2010 году в прессе появились сообщения о планах открытия винного отеля рядом со знаменитым винным заводом «Абрау-Дюрсо»;

Отели, в которых данная тема сочетается с какой-либо другой темой. Это очень редкий формат винного отеля. В качестве примера можно упомянуть гостиницу «Design & Wine Hotel» в португальском поселке Каминья. В этом отеле винный бар соседствует с картинной галереей (временные выставки современных художников);

Гостиницы, расположенные за пределами винодельческих регионов, однако предлагающие своим клиентам богатый выбор вина из винных погребов, залы для дегустации вина, а иногда и винное СПА.

Именно последний формат оптимален для реализации бизнесменом, не связанным с винодельческим бизнесом.

Винные отели, расположенные в винодельческих регионах, обычно создаются местными компаниями, поэтому они предлагают своим постояльцам исключительно местные напитки, выбор которых всегда не слишком велик.

С точки зрения любителей дегустировать вина разных регионов — это однозначный недостаток.

Винные отели, в которых данная тема является одной из двух равноправных тем, закономерно требуют больших финансовых вложений на этапе своего создания, но при верном расчете все довольно быстро окупится.

Что для этого требуется

Главное, чтобы такой проект был создан в крупном городе или же в населенном пункте, привлекающем большое количество туристов.

Подбираем здание для гостиницы. Укомплектовываем штат сотрудников: администратор, обслуживающий персонал. Для безопасности проживающих и работающих, заключаем договор с охранной фирмой. Если гостиница большая, в охранные услуги руководство должно включить такие пункты, как безопасность проживающих при проведении массовых мероприятий (праздники, дегустации) , а также установку тревожной кнопки.

Какие тематические элементы должен иметь хороший винный отель?

Во-первых, бар с дегустационным залом, выполненный в деревенском стиле.

Во-вторых, винный погреб. Сегодня этот термин не обязательно понимать буквально. На рынке присутствует оборудование для создания винных комнат, позволяющее поддерживать оптимальный микроклимат в любом (не обязательно подвальном) помещении.

В-третьих, нужен штатный специалист, хорошо разбирающийся в вине и отвечающий за закупки данной продукции. Квалифицированный персонал для бара также очень важен.

В-четвертых, в номерах отеля должны быть маленькие винные шкафы, а в самых дорогих номерах еще и специальные помещения для дегустации напитков.

Это позволит постояльцем заказывать бутылки в номера и хранить их в надлежащих условиях.

Винное СПА желательно, но не обязательно.

Сад во внутреннем дворике винного отеля очень желателен как площадка, подходящая для прогулок и оборудованная для дегустации спиртных напитков в летнее время года.

В архитектурном отношении для винного отеля лучше всего подходят здания в классическом стиле.