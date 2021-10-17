49s – игра от англичан

Лотерея сегодня пользуется популярностью во всех странах мира. Кто-то играет ежедневно, а кто-то время от времени. Не исключение и жители Великобритании, которые могут себе позволить испытать свою удачу и угадать 6 цифр из 49. Название лотереи 49S.

История лотереи

Игра https://yesplay.bet/lucky-numbers/uk_49s_lunch основалась в 1996 году в Великобритании. Именно тогда жители смогли проверить свою интуицию и с большим энтузиазмом пробовали угадать 6 цифр. Для того, чтобы поиграть именно в 49s от оператора UK Lotto Limited, необходимо приехать именно в Великобританию, так как в любой другой стране играть в такую игру не получиться.

Несмотря на то, что лото имеет достаточно внушительный возраст, формат проведения розыгрышей никак не менялся. Особенностью стало только то, что для того, чтобы сегодня узнать больше о лотерее или же узнать результаты после розыгрыша, то можно воспользоваться интернет-ресурсом данной игры. Также, на сайте указан и номер телефона главного оператора, который поможет ответить на ряд интересующих вопросов. Однако важно понимать, что менеджер будет разговаривать только на английском. Для того, чтобы задать любой интересующий вопрос, достаточно воспользоваться онлайн-формой. Открывающееся окно готово предложить заполнить форму и высказать то или иное мнение об игре. Оператор сам имеют регистрацию в Лондоне.

Играть могут все. Но самое главное условие – игрок должен быть совершеннолетним.

Информация о 49s

Для того, чтобы изучить результаты розыгрыша, можно увидеть их сразу после того как будут определены все 6 цифр на сайте игры. Для того, чтобы выбрать выигрышные 6 цифр используется специальный вращающийся барабан. Сами розыгрыши проводятся в главном офисе лотереи. Удача может прийти к каждому и причем шансы достаточно высокие, так как розыгрыш проходит два раза в день, а это 14 раз в неделю. Причем первый розыгрыш проходит в перерывах на обед, а второй уже после окончания рабочего дня. Англичане некоторые таким образом так и развлекаются в свободное от работы время.

Если говорить о выигрыше, то джек-пот, как нистранно. Имеет фиксированную сумму. Выиграть больше не получиться. При этом в пересчете на американские доллары, сумма составляет 170 000. Для того, чтобы выиграть необходимо угадать 6 цифр, а также барабан выдает и бонусный 7 шар. Также, выигрышных комбинации в лото 11. Подробнее об этом можно прочитать на сайте игры.