Для многих iPhone является олицетворением безупречного дизайна, качества и безопасной работы смартфона. Не смотря на, казалось бы, уступающие характеристики перед собратьями на операционной системе Android, смартфоны компании Apple благодаря максимальной оптимизации работают более «шустро» и стабильно.

iPhone XR: устройства с отличным запасом мощности для любых сценариев использования смартфона

Ассортимент смартфонов от компании Apple систематически пополняется новинками, но и «старые» гаджеты продолжают работать, словно швейцарские часы, радуя своих владельцев запасом мощности и премиальным дизайном. Прекрасным во всех отношениях вариантом на рынке смартфонов остается iPhone XR, что запомнился юзерам отличной продуктивностью, крупным PK-дисплеем с необычайно точной передачей цветов и минимальными рамками и полюбившейся «челкой», что привносит дизайну гаджета изюминку.

Удобно, что каждый пользователь в магазине Comfy может подобрать модель нового айфона с памятью на 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб на борту. Магазин Comfy является авторизированной точкой продаж продукции торговой марки Apple, предоставляя не только хорошее сервисное обслуживание, но и качественный, новый сертифицированный товар с официальной гарантией от производителя.

Почему стоит оформить покупку айфона в магазине Комфи?

iPhone XR – качественный эпловский продукт, представленный по ссылке https://comfy.ua/smartfon/brand__apple__seriya_smartphone__apple-iphone-xr/ в разной цветовой гамме. Модель выпускается в 6-ти восхитительных оттенках:

Классические: черный, белый;

Интересные молодежные варианты: коралловый, желтый, красный, голубой.

iPhone XR от Комфи – возможность опробовать максимальную продуктивность смартфона с мощнейшим для эпловских гаджетов аккумулятором. Смартфон обладает рядом преимуществ перед конкурентами, как в линейке Apple, так и среди Android устройств:

Защита от капель и воды;

Инновационная технология подсветки передового дисплея Liquid Retina;

Прочная стеклянная передняя панель;

Плотная подгонка алюминиевой рамки аэрокосмического уровня;

Использование технологии беспроводной зарядки;

Улучшенный Face ID – лучший пароль для сохранности и защиты личных данных на устройстве. Технология распознавания лица срабатывает точно и быстро, не дает разблокировать гаджет с помощью фото владельца.

Мощная начинка – 8-ми ядерный процессор А12 Bionic;

Восхитительная камера (основная и фронтальная) с отличной детализацией и различным набором режимов съемки. Камеры и технология обработки изображения позволяют добиться уровня студийных снимков и профессиональных видеороликов в любое время дня и ночи.

Выбирая айфон в магазине Comfy, можно получить отличную цену на модели. Кроме этого магазин работает с целью удовлетворить все потребности клиентов.

Заказ можно оформить онлайн в считанные минуты, выбирая различные варианты оплаты: наличный или безналичный расчет, покупка смартфона в кредит или оформление «Оплаты частями». Доставка айфонов магазин Комфи осуществляет по всей территории Украины в кротчайшие сроки. Покупатель может выбрать удобный способ получения товара:

доставка в ближайший для клиента магазин Комфи;

адресная доставка курьерской службой;

на отделение почтового перевозчика.

Кроме шикарного сервисного обслуживания, Comfy.ua при покупке новенького iPhone XR предложит все необходимые для устройства аксессуары, а также даст возможность приобрести товар по выгодной стоимости (если на гаджет распространяется скидка или у покупателя есть бонусы по программе лояльности).