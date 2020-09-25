Услуга аренды авто с водителем пользуется сегодня большим спросом. Чаще всего её заказывают в столице и области, но и в других регионах спрос постепенно растёт. Пользуются арендой те, кто ценит настоящий комфорт и безопасность, потому как трансфер – это не заказ обычного такси, а полное сопровождение и ряд других преимуществ.

Если есть желание арендовать авто с личным водителем, стоит посетить официальный сайт «DLS Trans» http://dlstrans.com.ua/ru/uslugi/arenda-avto-s-vodytelem и заказать машину по номеру телефона. Здесь же можно пообщаться с менеджером и оставить свои координаты, чтобы авто прибыло вовремя по указанному адресу.

Зачем арендовать авто с водителем?

Если раньше аренду авто с личным водителем могли себе позволить только обеспеченные люди, то сегодня услуга перестала быть роскошью, поэтому доступна всем. Пользуются арендой вполне осмысленно те клиенты, которые любят комфорт и ценят своё время.

Когда за рулём автомобиля опытный водитель, клиенту не нужно внимательно следить за дорогой и можно заняться своими делами. Это особенно важно, если клиент спешит на деловую встречу, к которой нужно подготовиться. Пользуется популярностью аренда и среди молодых мам, которые хотят быть уверенными в безопасности поездки и не доверяют таксистам. Такое решение вполне оправдано, потому как сервис в такси часто оставляет желать лучшего.

Водители хорошо ориентируются в городе и подберут оптимальный маршрут, чтобы не пришлось часами стоять в пробках и переживать за опоздания. Менеджеры «DLS Trans» помогут выбрать авто и учтут пожелания клиентов, чтобы они остались довольны поездкой.

В чём преимущества услуги?

Помимо комфорта и безопасности, которые получает клиент, арендуя авто с водителем в компании «DLS Trans», есть и другие важные преимущества. Компания предлагает:

Услуги профессиональных водителей со стажем.

Возможность безналичного расчёта.

Согласовать оптимальный маршрут.

Отличный сервис.

Отправляясь на деловую встречу с личным водителем, клиент формирует положительный имидж партнёров, в глазах которых его репутация резко возрастает. Престижное авто в сочетании с личным водителем всегда ассоциировалось с роскошью.

Если клиент пользуется хорошим сервисом, значит он привык к комфортной жизни и ни в чём себе не отказывает, стремясь к лучшему. В компании «DLS Trans» учитывают все эти нюансы, поэтому внимательно относятся к поиску персонала и обслуживания авто. Стоит воспользоваться услугой аренды, чтобы лично проверить сервис и насладиться безопасной поездкой.