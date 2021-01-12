Аренда шатров на любое мероприятие

Компания Тендшатер предоставляет в аренду конструкции различных размеров: начиная с пагод, устанавливаемых очень быстро, и заканчивая большепролетными двускатными шатрами, а также другие модели, которые обычно устанавливаются на больших вечеринках, свадьбах или концертах известных групп. Мастера, работающие на данную фирму, являются виртуозами в своей отрасли, так как работали с различными заказами: от небольших конструкций, до больших шатров, предназначенных для проведения мероприятий в городском или международном масштабе. В течение суток после заказа аренды шатров мастера способны возвести конструкции размером до 1000 квадратных метров.

Если говорить про ткани, то Тендшатер также способен предоставить различные варианты для аренды: от стандартной оболочки в виде тента, до ткани, которая поглощает 99% солнечного света. Оболочка blackout способна защитить арендаторов от зноя и выделяемого солнцем ультрафиолета. При применении данного материала не придется устанавливать кондиционер или другое оборудование, регулирующее температуру, так как данная оболочка способна порождать прохладу при любых температурах.

Для того, чтобы сделать заказ, необходимо отправить техническое задание на почту компании, либо обсудить все необходимые нюансы при разговоре с менеджером. Специалисты арендного отдела помогут выбрать тип шатра (арочного или двускатоного), помогут выбрать правильное место для его размещения и рассчитают стоимость услуг.

Стоимость аренды зависит от типа конструкции и, непосредственно, бюджета арендаполучателя. Существует три типа конструкций:

Арочный тип конструкции подходит для проведения свадеб и вечеринок для небольших компаний на открытом воздухе; Для проведения бизнес-встреч, больших конференций или официальных торжеств, подойдет классический павильон; Для проведения красивых презентаций подойдет конструкция wood.

Затем менеджер помогает распланировать проектировку (расставление мебели, место для размещения конструкции), а также рассказывает об условиях аренды и проведении в шатер электрооборудования. Следующим пунктом обсуждаются вопросы, связанные с доставкой и установлением оборудования и вопросы, связанные с техническим обеспечением. Далее менеджер уточняет сроки, за которые необходимо выполнить работу, и рассчитывает полную стоимость. После этого озвучивается полная стоимость.

Далее специалисты привозят все необходимое оборудование на место проведения мероприятия и начинают установку. У мастеров есть все необходимые допуски и квалификации, поэтому не стоит волноваться о качестве и безопасности конструкций. Специалисты компании Тендшатер находятся на мероприятии и готовы в любое время прийти на помощь.