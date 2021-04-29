Аренда склада для интернет-магазина

Компания Safebox сдает в аренду склады для интернет-магазина на выгодных условиях по приемлемым ценам. Сегодня большой популярностью пользуются виртуальные торговые площадки. Практические ежедневно возникают новые сайты, предлагающие заказ и доставку продукции онлайн. Держать товар крайне неудобно, да и просто несолидно.

Мы оказываем уникальные складские услуги в формате self storage. Боксы индивидуального хранения и мини ячейки представляют собой отдельные комнаты или ячейки, различающиеся по площади, оснащенные всем необходимым для размещения ассортимента интернет-магазина.

Ознакомиться с предложениями и забронировать персональный склад можно на странице https://www.safe-box.ru/articles/Sklad_individualnogo_hraneniya_dlya_internet_magazinov_hranenie_tovarov.

В чем достоинства складской системы self storage

Обратившись к нам, вы можете разместить продукцию на складах в специальных боксах:

Склад индивидуального хранения — это современное помещение с пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции, с постоянным уровнем влажности и температурой в диапазоне от 14 до 22 градусов. Каждый склад может включать до 400 боксов, различной площади.

Бокс — конструкция, выполненная из ультрапрочного профлиста, которая состоит из 4-х стен и дверного проема. Каждая ячейка надежно запирается на замок, ключи от него имеются лишь у арендатора бокса. При желании большие боксы могут использоваться в качестве мини-офисов.

На наших складах царит уютная атмосфера. В помещениях постоянно выполняется сухая и влажная уборка, а также обработка поверхностей от грибков и плесени. Боксы имеют специальные крепления, позволяющие оптимально разместить спортивное снаряжение и велосипеды. Переоформлять договор каждый раз не нужно, он автоматически пролонгируется на необходимую вам дату.

Кроме складов наших клиентов ждет спектр дополнительных услуг: быстрый интернет, удобная парковка, грузовой лифт, горячие напитки, электророзетки, туалеты.

Если у вас остались вопросы, задать их можно по телефонам, представленным на сайте www.safe-box.ru.