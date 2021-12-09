Алексей Иванов, именитый эксперт в азартных играх, выпустил новую статью на своем портале Casino Zeus. В этот раз, под его пристальный и профессиональный взгляд попало новое заведение https://casinozeus.nl/ru/avalon78 Avalon78 casino. Наш портал взял небольшое интервью у специалиста, чтобы поведать азартным игрокам основные моменты по новому казино.

Важная информация о клубе Avalon78

Портал об азартном мире Нидерландов твердит о том, что Avalon78 работает 24/7 и радует голландских игроков и других стран, качественными развлечениями.

Год основания 2019 Bлaдeлeц N1 Interactive Ltd Лицензия Malta Gaming Authority Доступные языки Английский, голландский, финский, польский, немецкий, французский, норвежский Софт 1X2Gaming, Amatic, Booming Games, Betsoft Gaming, Euro Games Technology (EGT) и другие Мобильная версия Есть Live-casino Есть

Уже с первого взгляда на официальный сайт становится понятно, что разработчики хорошо постарались для того, чтобы на выходе получился качественный портал, с современным и стильным дизайном, удобной навигацией и продуманным функционалом.

«На официальном сайте casinozeus.nl, я сделал подробный, профессиональный обзор на известное и популярное казино. Уделил особенное внимание моментам, которые больше всего волнуют азартных игроков, вне зависимости от игрового опыта и уровня профессионализма», – сообщает эксперт Алексей Иванов.

Что можно найти на информационном сайте?

На страницах портала Casino Zeus, специалист предлагает ознакомиться с самыми разными азартными заведениями Нидерландов, в том числе и Авалон казино. Помимо этого клуба, представлено большое количество рейтингов, обзоров, сравнений и другой полезной информации для новичков и опытных гемблеров. Все статьи публикуются не только на русском, но и нидерландском языках.

«Ошибочно думать, что мои обзоры могут помочь только новичкам, опытные игроки могут не тратить свое время на подробную проверку интернет заведения, а сразу приступить к регистрации и игре. Свое время уже потратил я», – уверен эксперт.

Как начать играть в Avalon78?

Чтобы стать полноценным членом клуба, необходимо пройти короткий регистрационный процесс. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность пополнить дичный счет и принять участие в бонусной программе. Виртуальные казино на деньги предлагают большой ассортимент бонусов на любой вкус. Более подробно с видами бонусных программ, можно ознакомиться на официальном сайте казино Zeus.

Эксперт подробно описал каждый бонус, метод его получения и условия отыгрыша. Важно внимательно изучать требования, чтобы иметь возможность получить подарок. Даже если одно из условий не было выполнено, бонусная программа не будет считаться отыгранной и аннулируется.

Типы игр в онлайн казино Avalon 78

Интернет казино представляет своим посетителям большое количество азартных развлечений. Всего в коллекции более 2 тысяч игр. Среди наиболее популярных, можно отметить следующие:

слоты (новые, популярные, джекпоты»);

рулетки;

покер;

баккара;

блэкджек;

кости;

скретч-карты;

другие (мини, аркадные).

Отдельно стоит отметить наличие столов с live дилерами. Это самый популярный и наиболее увлекательный процесс развлечений онлайн. Суть сводится к тому, что процесс игры ведет настоящий крупье в специально оборудованной студии, а картинка транслируется путем камер в режиме реального времени. Это полное погружение в атмосферу азарта для истинных ценителей острых ощущений.

Как пополнить счет и вывести средства из Авалон78

В казино онлайн можно пополнить счет и получить свой выигрыш, сразу несколькими популярными методами. Среди ассортимента платежных систем есть следующие:

VISA, Maestro и MasterCard;

PaySafeCard, Trustly;

Neteller, Skrill, Rapid;

Interac Online;

iDebit, instaDebit;

ecoPayz, Neosurf;

Bank Transfer.

Каждый пользователь может подобрать для себя наиболее подходящий вариант.

Avalon78 играть с мобильного Android и IOS?

Как и другие современные интернет казино Авалон предлагает возможность делать ставки со смартфона или планшета, вне зависимости от платформы, на которой они были построены (iOS, Android и др.). Официальный сайт адаптирован под любую модель гаджета и прекрасно подстраивается под любой размер экрана.

Главным условием является только наличие стабильного Wi-Fi подключения и полностью заряженная аккумуляторная батарея. Алексей Иванов рекомендует играть именно с планшета, так как экран гаджета больше. Он и сам играет таким методом.

Служба поддержки Avalon78 24/7

В онлайн казино работает круглосуточная служба поддержки, которая поможет в случае возникновения каких-то сложностей или вопросов. Для этого можно воспользоваться лайв-чатом, официальными мессенджерами или написать на адрес электронной почты. Опытные операторы быстро дадут ответ на любой вопрос, чтобы пользователь мог продолжить приятно проводить время.