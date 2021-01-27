Большой расход топлива у скутера. Какие запчасти необходимо проверить

Если в процессе обкатки новенького скутера повышенный расход топлива вполне нормален, в дальнейшем он является признаком неисправности. Если ваш двухколесный агрегат стал слишком много кушать, нужно срочно проверить целый ряд запасных частей для скутера, пока поломка не стала масштабной. Это правило актуально для любой мототехники, будь-то старенькая «Ява» из дедушкиного сарая либо новый «Сузуки» прямиком из Японии.

В данной статье мы перечислим основные элементы мототехники, износ или поломка которых может привести к повышению расхода топливной смеси. А приобрести качественные и оригинальные запасные части для скутеров и мотоциклов всегда можно через каталог отечественного интернет-магазина «МотоИмпорт».

Новые запасные части для скутеров с повышенным расходом топлива

Плохая новость заключается в том, что причин роста расхода бензина может быть несколько. Грубо говоря, придется весь агрегат перебрать, чтобы найти виновника. Так, повышенное потребление горючего может наблюдаться, если:

изношена поршневая группа, в частности ее кольца;

есть растяжение приводных механизмов;

теряется мощность из-за «убитой» трансмиссии;

преждевременное или запоздалое зажигание из-за свечей и прочей электрики;

камеры и топливные каналы засорились;

пришло время сменить подшипники и обновить смазку.

Также подобная проблема часто вызвана некорректно работающим карбюратором. Тут есть два варианта: он просто неправильно настроен или пришел в негодность целиком или частично. В первом случае можно обратиться к спецам. Мастер отрегулирует работу устройства, и скутер будет работать, как раньше. Если есть поломка, можно заказать запасные части карбюратора (или весь этот узел целиком) в каталоге сайта «МотоИмпорт». В наличии огромнейший ассортимент деталей, есть даже комплектующие на «Сузуки» (полностью оригинальные, присылаемые непосредственно из Японии).

Где найти оригинальные запчасти из Японии для «Сузуки»

Если запасные части для скутеров китайского или отечественного производства найти несложно, то с японцами могут возникнуть проблемы. Репутация бренда «Сузуки» хорошо известна, так что стоимость комплектующих будет ощутимой. Из-за этого спрос на такую технику немного ниже, ассортимент запчастей на рынке более бедный. Если вам необходимы запасные части на скутер из Японии, «МотоИмпорт» сумеет вам помочь. Компания напрямую работает с «Сузуки» и другими известными производителями, поэтому в каталоге всегда есть хороший выбор оригинальных деталей для мототехники.