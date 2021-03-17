Казино Вулкан Старс официальный сайт которого выполнен в довольно сдержанном стиле, предлагает посетителям увлекательное времяпрепровождение. Администрация заинтересована в увеличении целевой аудитории, поэтому каждый зарегистрированный пользователь автоматически становится частью программы лояльности.

Бонусная система портала Вулкан Старс

Программа рассчитана на все категории азартных геймеров. Она распространяется на новых и постоянных пользователей казино. Администрация щедро вознаграждает посетителей за каждое пополнение депозита и активность.

Сразу после создания учетной записи на счет пользователя поступает 77 свободных вращений. Пополнение депозита сопровождается дополнительными бонусными средствами.

После того как пользователь подтверждает адрес электронной почты, он получает свободные вращения. Для бонуса предусмотрен отыгрыш с вейджером х45.

При пополнении счета на баланс игрока поступают призовые средства, которые также нуждаются в отыгрыше. Вейджер составляет от х14 до х20.

Промокоды — это реальная возможность получить щедрый приз от создателей развлекательной платформа. При получении его нужно ввести в профиле и подтвердить активацию. Администрация присылает посетителям промокоды в преддверии памятных дат и праздников.

Как вывести выигранные средства

Создатели казино берут во внимание то, что посещают сайт жители разных стран. По этой причине они предлагают выводы в нескольких валютах. Посетитель сможет самостоятельно выбрать любую подходящую систему в процессе регистрации. В будущем изменить платежные реквизиты будет нельзя.

Пополнение происходит указанным способом. Средства зачисляются быстро. В большинстве случаев достаточно четверти часа, чтобы обналичить выигрыш или внести деньги на счет.

Вывод средств доступен после прохождения процедуры идентификации. Она необходима для проверки нового пользователя на соответствие правилам и условиям использования казино.