Чем отличаются разные версии IPhone 12

В торговых точках появились новые смартфоны Apple. Яблочная компания презентовала новинку в октябре 2020 года. Из основных характеристик Айфон 12 стоит отметить поддержку 5G, которую Apple все же реализовала в новой версии смартфона.
Технические новинки и комплектация
Как утверждают изготовители, новые модели оснащены дисплеем со стеклом для защиты Ceramic Shield, обладающим прочностью, превышающей в 4 раза прочность iPhone 11. Это касается лишь передней части стекла. У моделей появился и процессор А14 Bionic, который отличается от предыдущего быстротой (разница в 40 процентов). По комплектации Яблоко в этот раз удивили покупателей.
В Apple возродили бренд MegaSafe — сейчас это целая линия аксессуаров из магнита для новых iPhone, прикрепленных к обратной части корпуса. Но есть и минус комплектации Айфона 12 — в наборе нет наушников и адаптера зарядки, лишь Lightning с USB-C.
В чем отличия моделей
Прежде чем определиться с выбором, стоит рассмотреть основные плюсы каждой из представленных моделей Айфон 12.
IPhone 12
Базовая модель 12 версии имеет дисплей диагональю 6,1 дюйма. Он ярче в два раза чем предшествующий одиннадцатый. Представлен в нескольких цветах:
зеленый;
синий;
золотистый;
серый;
серебристый.
Двухкамерная панель сзади с широкими углами и с диафрагмой f/1.6, благодаря чему объектив пропускает много света, идет сильное размывание объектов. Камеры поддерживают режим ночи и функцию Deep Fusion, нейросети – помощники в работе при слабой подсветке. Можно записать и редактировать HDR-видео в формате Dolby Vision, что равносильно записи фильма в студии. Можно делать запись в режиме съемки ночью.
IPhone MINI
Основное отличие IPhone 12 MINI — величина дисплея и емкость аккумулятора. Модель имеет диагональ 5,4 дюйма. А зарядки хватает на меньшее время чем у базового Айфона 12. Остальные характеристики аналогичны полноразмерной версии «старшего брата»
IPhone 12 Pro
В добавок к обычной комплектации и диагонали 6,1 дюйма имеет телефотокамеру. Сделан гаджет из нержавеющей стали, по сравнению с предыдущими, алюминиевыми. У iPhone 12 Pro есть сканер LiDAR, с помощью которого можно заниматься портретными съемками в режиме ночи. При тусклом свете — ускоренный автофокус. Можно сделать измерение расстояния до объекта съемки. Старшая модель в отличие от базовой 12 версии представлена в 4 цветах:
серый;
золотистый;
серебристый;
синий.
IPhone 12 Pro Max
Pro Max модель имеет диагональ дисплея 6,7 дюйма. Зарядка аккумулятора этого смартфона держится дольше, чем у других моделей. Видео можно смотреть 20 часов в обычном режиме. Камера немного превосходит другие. Она больше в два с половиной раза. Модель также имеет сканер LiDAR как и Pro версия. Приобрести IPhone 12 Pro Max можно в 5 цветах. Помимо расцветок, доступных в Pro версии, пользователям предложен еще и графитовый.