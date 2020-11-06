Чем отличаются разные версии IPhone 12

В торговых точках появились новые смартфоны Apple. Яблочная компания презентовала новинку в октябре 2020 года. Из основных характеристик Айфон 12 стоит отметить поддержку 5G, которую Apple все же реализовала в новой версии смартфона.

Технические новинки и комплектация

Как утверждают изготовители, новые модели оснащены дисплеем со стеклом для защиты Ceramic Shield, обладающим прочностью, превышающей в 4 раза прочность iPhone 11. Это касается лишь передней части стекла. У моделей появился и процессор А14 Bionic, который отличается от предыдущего быстротой (разница в 40 процентов). По комплектации Яблоко в этот раз удивили покупателей.

В Apple возродили бренд MegaSafe — сейчас это целая линия аксессуаров из магнита для новых iPhone, прикрепленных к обратной части корпуса. Но есть и минус комплектации Айфона 12 — в наборе нет наушников и адаптера зарядки, лишь Lightning с USB-C.

В чем отличия моделей

Прежде чем определиться с выбором, стоит рассмотреть основные плюсы каждой из представленных моделей Айфон 12.

IPhone 12

Базовая модель 12 версии имеет дисплей диагональю 6,1 дюйма. Он ярче в два раза чем предшествующий одиннадцатый. Представлен в нескольких цветах:

зеленый;

синий;

золотистый;

серый;

серебристый.

Двухкамерная панель сзади с широкими углами и с диафрагмой f/1.6, благодаря чему объектив пропускает много света, идет сильное размывание объектов. Камеры поддерживают режим ночи и функцию Deep Fusion, нейросети – помощники в работе при слабой подсветке. Можно записать и редактировать HDR-видео в формате Dolby Vision, что равносильно записи фильма в студии. Можно делать запись в режиме съемки ночью.

IPhone MINI

Основное отличие IPhone 12 MINI — величина дисплея и емкость аккумулятора. Модель имеет диагональ 5,4 дюйма. А зарядки хватает на меньшее время чем у базового Айфона 12. Остальные характеристики аналогичны полноразмерной версии «старшего брата»

IPhone 12 Pro

В добавок к обычной комплектации и диагонали 6,1 дюйма имеет телефотокамеру. Сделан гаджет из нержавеющей стали, по сравнению с предыдущими, алюминиевыми. У iPhone 12 Pro есть сканер LiDAR, с помощью которого можно заниматься портретными съемками в режиме ночи. При тусклом свете — ускоренный автофокус. Можно сделать измерение расстояния до объекта съемки. Старшая модель в отличие от базовой 12 версии представлена в 4 цветах:

серый;

золотистый;

серебристый;

синий.

IPhone 12 Pro Max

Pro Max модель имеет диагональ дисплея 6,7 дюйма. Зарядка аккумулятора этого смартфона держится дольше, чем у других моделей. Видео можно смотреть 20 часов в обычном режиме. Камера немного превосходит другие. Она больше в два с половиной раза. Модель также имеет сканер LiDAR как и Pro версия. Приобрести IPhone 12 Pro Max можно в 5 цветах. Помимо расцветок, доступных в Pro версии, пользователям предложен еще и графитовый.