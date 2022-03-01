Чем так привлекательна покупка турецкой недвижимости у моря

Благодаря удобному географическому расположению, лояльному отношению к иностранцам со стороны местного населения, мягкому субтропическому климату, чистому Средиземному морю и благоустройству пляжей, Турция завоевала особую популярность среди граждан со всего мира. Шикарные ландшафтные виды завораживают своей красотой, а доступный уровень жизни в комфортных условиях вызывает у многих иностранцев желание переехать сюда навсегда.

Турция славится высоко развитым туризмом и это благоприятно отражается не только на экономике страны, но и на доходах собственников курортной недвижимости, неплохо зарабатывающих на сдаче жилья в аренду. Бесперебойный поток отдыхающих обеспечивает стабильную прибыль арендодателям и позволяет приумножить свой капитал.

Согласитесь, быть в одночасье и собственником курортного жилья, и зарабатывать при этом – перспектива достаточно заманчивая. Поэтому для многих иностранцев турецкая недвижимость представляет собой надежный и перспективный актив. Особенно привлекает иностранных инвесторов Аланийское побережье – одно из самых интернациональных мест Турции с большой численностью русскоязычных граждан.

Чем привлекает Алания граждан стран СНГ и других иностранцев

Инвестиции в недвижимость Алании представляют для иностранных граждан не только надежное вложение средств, но и позволяют:

Получить турецкий вид на жительство при покупке квартиры любой стоимости, а через 5 лет проживания по ВНЖ можно подавать на подданство страны.

Быстро оформить гражданство при инвестировании от $250 000 в сектор недвижимости Турции, открывающее ряд новых возможностей иностранцам: наличие двух паспортов при условии отсутствия ограничений со стороны вашего государства; безвизовый въезд в более 110 стран мира; неограниченный срок пребывания на территории республики; отсутствие требований на знание турецкого языка; право на законное проживание и работу в Турции; доступ к бесплатному образованию; открытие бизнес-визы Е2, по которой можно отправиться работать в США как самому, так и всей семьей; получение турецкого гражданства для вашей семьи.

Проживать среди русскоговорящих граждан и получать обслуживание в магазинах, аптеках, ресторанах на русском языке;

Приезжать отдыхать на Средиземное море в любое время года без надобности в поиске съемного жилья;

Рассчитывать на стабильную и хорошую доходность от сдачи апартаментов в аренду – от 7 до 10% годовых;

Заработать до 30% на перепродаже купленной на этапе строительства недвижимости, реализовав ее после сдачи объекта в эксплуатацию;

Проживать в комфортабельных апартаментах с адекватной стоимостью айдата – расходами на содержание жилого комплекса.

Помимо всех этих возможностей, стоит отметить комфортную систему налогообложения на недвижимое имущество: размер единого налога составляет всего лишь 4% от кадастровой оценки объекта, а ежегодного – 0,2%. Это гораздо меньше, чем в странах Европы с аналогичным уровнем развития.

Особенности аланийской недвижимости

Алания – самый теплый и уютный город Турции, привлекающий тысячи отдыхающих со всего мира ежегодно. Высокий трафик туристов в совокупности с благоприятным климатом – идеальное сочетание для выгодных вложений. Высокий инвестиционный потенциал аланийского побережья вызывает желание у многих инвесторов купить здесь недвижимость. Покупка апартаментов вызывает особый интерес за счет:

Лояльного ценообразования. Недвижимость в Алании стоит значительно дешевле, чем жилье в развитых странах Европы. Тем более иностранцам доступна беспроцентная рассрочка от застройщика, а покупка квартиры на стадии строительства обходится в среднем на ⅓ дешевле ее рыночной стоимости.

Ежегодного прироста цен на курортное жилье. В Алании с каждым годом свободных участков, пригодных для строительства, становится всё меньше, и стоимость квартир и домов неуклонно растет. Это обеспечивает покупателям курортного жилья надежность и выгодность вложений и дает возможность получить солидную прибыль на перепродаже имущества через 3–5 лет.

Высокой ликвидности и доходности жилья. Развитые туристические города идеально подходят для покупки недвижимости с целью получения хорошего заработка на перепродаже или высокого рентного дохода. Жилые объекты в городе с высоким трафиком туристов приносят собственникам до 10% годовых.

На сайте компании NewTime Investment представлен актуальный каталог недвижимости от ведущих застройщиков Алании по самым привлекательным ценам и выгодным условиям покупки. Менеджер поможет вам подобрать ликвидное жилье на берегу Средиземного моря и сопроводит на каждом этапе сделки купли-продажи недвижимого имущества в Турции.