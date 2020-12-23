Christmas Jackpot – топ игровой автомат в Сол Казино на Рождественскую тематику

Рождество самый любимый праздник множества детей и взрослых. Неудивительно, что это торжество пользуется таким спросом. Ведь в канун Рождества царит особая атмосфера удивительной праздничной магии.

Описание слота Christmas Jackpot

Данный эмулятор в Сол Казино по праву можно отнести к традиционным представителям жанра. В слоте всего три барабана. Максимальное число активных линий, которые могут быть задействованы в игровом процессе, также довольно скромно. Здесь их всего лишь пять. Всего в эмуляторе предусмотрено 8 символов. Это сладости и всевозможные различные атрибуты Рождества. Самым дорогим символом является магический шар. Он умножает ставку игрока в сто раз. Стоит отметить, что никаких специальных знаков в данном слоте не предусмотрено.

Что касается прочих опций, то в главном меню эмулятора можно настроить параметры автоматической игры. А для тех игроков, которым считают, что барабаны крутиться слишком уж медленно, есть опция турбо режима.

Особенности слота Christmas Jackpot

Слот Christmas Jackpot относиться к классическим играм. Поэтому, к сожалению, никаких продвинутых бонусных режимов в нем не предусмотрено. Но, определенные опции в данном слоте все же реализованы.

Первая опция – риск игра. Причем, есть две ее разновидности. Первый, это режим игры против дилера. В нем для победы гемблеру необходимо вытащить карту более высокого номинала, чем у дилера. Что касается второго режима риск игры, то здесь нужно угадать цвет масти карты.

Вторая опция носит название – бонусное колесо. Эта опция активируется, когда игровое поле заполниться одним набором символов. После этого бонусное колесо начнется вращаться. Приз будет зависеть от того, на каком секторе оно остановится. В качестве призов могут выпасть и дополнительные выигрышные коэффициенты, или даже джек-пот.

Резюмируя, можно сказать, игровой автомат Christmas Jackpot великолепно передает праздничную атмосферу Рождества. В нем отличная графика, и крайне атмосферная музыка. Конечно, к небольшому недостатку можно отнести отсутствие специальных символов. Но возможность увеличить выигрыш с помощью риск игры, и наличие бонусной опции, которая позволяет получить игроку хороший приз поверх основного выигрыша, с лихвой компенсирует этот небольшое недочет. Накануне Рождественских праздников данный эмулятор наверняка будет пользоваться среди игроков повышенным спросом.