Спиртовой антисептик представляет собой специальное средство, уничтожающее болезнетворные, вредоносные микроорганизмы. Антисептики на основе спирта могут быть как гелевыми, так и могут быть представлены в виде пены и жидкообразными.



В состав такой продукции включено основное вещество, в качестве которого выступает спирт spirt-opt.top, а также вспомогательный компонент, в роли которого могут выступать эфирные масла, различные увлажнители, а также загустители.

Антисептик на спирту для рук применяется наиболее часто. Стоит заметить, что это вариант дезсредства на основе спирта для подавления жизнедеятельности различных возбудителей болезней, находящихся на кожных покровах рук, чтобы предупредить размножение инфекции.

Спиртовые антисептики уничтожают большую часть микроорганизмов, включая микробактерии туберкулёза, а также вирусы, в том числе ВИЧ, ОРВИ, гриппа, помимо бешенства, и грибы. Однако для высокоэффективной борьбы с болезнетворной микрофлорой требуются определенные условия, такие как:

достаточный уровень концентрации (содержаться должно более шестидесяти и процентов спирта); количество дезинфицирующего средства должно составлять не менее трех миллилитров; конкретный временной период обработки – не менее тридцати секунд.

Вдобавок к антисептикам на базе спирта предъявляются следующие требования:

абсолютная безопасность для дермы человека, отсутствие аллергических реакций, канцерогенного, тератогенного, а также мутагенного эффектов; обширный противомикробный спектр; продолжительность действия должна составлять более трех часов; скорость обработки, которая не требует подготовки; продолжительный период годности; приемлемый не очень резкий запах; удобная консистенция; быстрая и лёгкая смываемость; активность при условии наличия каких-либо органических субстратов.

Сфера применения спиртовых антисептиков

Дезинфицирование рук представляет собой действия, необходимые для того, чтобы уменьшить до максимально безопасного уровня либо же до полнейшего устранения на кожных покровах рук болезнетворных микроорганизмов и бактерий, а также их токсинов. С такой задачей прекрасно могут справиться специальные средства. называемые кожными антисептиками.

Используются спиртовые антисептики в следующих областях деятельности человека:

в бытовой сфере; на производстве; в учреждениях здравоохранения (для дезинфекции хирургической, а также для гигиенической обработки кожи рук).

Что касается применения спиртовых антисептиков в быту, то здесь нужно заметить, что это прекрасный способ заменить обычное мытье рук с мылом, если нет поблизости умывальники или раковины. В особенности использование таких средств актуально там, где присутствует большое количество людей.

На производственных объектах и в медицинских учреждениях такие средства помогают соблюдать гигиену.

Основные преимущества

Перечислим ключевые преимущества антисептиков на спирту: