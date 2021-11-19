Coin Market Solutions — обзор и отзывы

CoinMarketSolutions – это биржа криптовалют, которая еще с 2020 года оказывает свои услуги не только обычным трейдерам, но и крупным организациям. Не смотря на то, что проект относительно новый, он уже успел завоевать доверие аудитории благодаря низким комиссиям и максимально выгодным условиям работы.

Начать стоит с того, что зарегистрированная в Эстонии платформа Coin Market Solutions даёт клиентам доступ к различным токенизированным активам. Проект предоставляет возможность зарабатывать с помощью торговли криптовалютой, а также получать доход от изменений цен на различные сырьевые товары, акции и фондовые индексы.

Гарантом безопасности криптовалютной площадки является её принадлежность фирме ECM Limited, которая базируется в Таллине. Она имеет криптовалютную лицензию, что значит, что она работает согласно законам Эстонии и лицензирована согласно правил Европейского Союза.

Главная задача проекта – это популяризация блокчейн технологии и предоставление доступа любому желающему к инвестициям в криптовалюту. А для того, чтоб каждый пользователь мог воспользоваться сайтом вне зависимости от своих познаний в сфере криптовалют, на сайте доступно обучение.

Общий обзор Coin Market Solutions

Вебсайт проекта можно охарактеризовать как максимально классический, доступный каждому и удобный. Интерфейс сайта располагает к тому, чтоб каждый пользователь скорее начинал работу с ресурсом.

Само меню находится слева, из-за чего навигация по сайту осущесвляется максимально просто. Там пользователь может найти все необходимые страницы. Инструментами сайта вполне легко пользоваться, особенно учитывая обучение, в то время, как любые интересующие вопросы можно будет изучить в блоге, или же новостном блоке.

Службой поддержки и вкладкой FAQ никого уже не удивить. Тут всё довольно обыденно, вы можете ознакомиться с информацией на русском, английском и эстонском языках. Таким образом, пользователи со всего мира могут легко пользоваться услугами сервиса.

Функционал сайта

Для комфортной работы пользователей, на сайте представлены более трёхсот инструментов для начала заработка. Их количество постоянно изменяется, ведь неактуальные функции постоянно заменяют на более востребованные, да и сам арсенал инструментария постоянно расширяется.

Для того, чтобы максимально близко ознакомиться с ресурсом, не вкладывая своих средств, на сайте предоставляется демо-счёт, которйы позволит вам убедиться в том, что вы всё делаете правильно. Вы можете торговать как криптовалютами, так и другими активами, которые включают всё, вплоть до драгоценных металлов.

Регистрация довольно простая и занимает не более пяти минут. Однако, важно указать достоверные данные, ведь биржа работает в соответствии с KYC и AML.

Состоит регистрация из двух блоков. В первом необходимо указать базовую информацию, которая состоит из ФИО, адреса электронной почты и пароля. Второй же блок потребует от вас указания страны проживания, вашего часового пояса, предпочитаемой валюты, а также, контактные данные.

Стоит также учитывать, что будет необходимо предоставить несколько фотографий, которые включают скан паспорта (или любого другого документа, подтверждающего личность пользователя), подтверждение геолокации (как правило, квитанция об оплате), и ждать, пока аккаунт не верифицируют.

Чтобы оказать максимально комфортные условия для использования площадки, верификация занимает несколько рабочих дней. Это связано с требованиями Европейского союза и Эстонской финансовой системы.

Но вы всё еще сможете воспользоваться туториалами на сайте, чтобы ознакомиться с его функционалом. Обучение представлено в текстовом и видео-форматах. Они включают в себя различные термины, отзывы на coin-стратегии, актуальные рыночные направления и рабочие способы инвестирования.

Трейдинг на площадке

Изначально, на Coin Market Solutions выставлено кредитное плечо 1:5. Помимо этого, у пользователя есть возможность воспользоваться финансовым рычагом (левередж), который составляет 1:10-1:20. Счета разделяются на несколько типов, в зависимости от суммы:

От 500$ – Silver

От 5 000$ – Gold

От 25 000$ – Platinum

От 100 000$ – VIP

От 500 000$ – VIP Plus

От 1 000 000$ – Dragon

Помимо этого, пользователям доступны аналитика, которая включает актуальные ситуации на рынке, а также приятные функциональные бонусы, такие как безрисковые сделки, обмен криптовалюты, депозиты, включающие 2% доходность, 0.1% спреды и 0.04% свопы.

Почему именно Coin Market Solutions?

Биржа криптовалют CoinMarketSolutions – это платформа, которая предусматривает выгодную торговлю токенизироваными активами из любой точки мира. К вниманию пользователей доступен не только официальный сайт, доступный с ПК, но и приложение для iOS и Android.

Внесение депозита максимально быстрое, и доступно с большинства платёжных систем. Внесение доступно через VISA, Mastercard, Vload, SEPA. Пополнение сразу осуществляется с переводом в криптовалюту.

Фиат же, в свою очередь, автоматически конвертируется в USDT, либо Bitcoin по актуальному курсу. Вывод же доступен как на свой криптокошелек, так и в фиатные деньги, путём конвертирования.

Сама же платформа выделяет следующие плюсы сотрудничества с ними:

Эффективность. Биржа работает абсолютно бесперебойно, поддерживая прокси, имея отказоустойчивые сервера, что позволяет получить доступ к своему счёту в любое время суток.

Поддержка. Ресурс предоставляет возможность проконсульсультироваться с профессионалами, чтобы получить качественную аналитику и снизить риски. Также все пользователи могут вести диалог с персональным менеджером.

Удобство. Для пользователей обеспечен максмальный комфорт путём создания максимально простого интерфейса, а также, большого количества туториалов и аналитических материалов.

SSL-сертификат Comodo. Ресурс имеет многоуровневую защиту, которая постоянно мониторится службой безопасности сайта. Взлом, либо кража средств невозможны.

Что касается отзывов о бирже, то они преимущественно положительные. Многие пользователи остаются довольны комбинацией простого интерфейса с множеством разнообразных инструментов для торговли. А служба поддержки и подробно расписанные мануалы для новых пользователей позволяют использовать лицензионную площадку на все 100%.

Однако, платформа нацелена скорее на профессиональных пользователей, чей уровень опыта в торговле выше среднего. Новые пользователи могут быть шокированы минимальным депозитом в 500$.

Да и всего две представленные криптовалюты могут стать недостатком для некоторых трейдеров, ведь Биткоина и USDT уже мало для того, чтобы опыт пользования сайтом был максимально выгодным. Но это единственные недостатки.

Какие выводы можно сделать?

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что CoinMarketSolutions – это биржа, которая нацелена на более опытных пользователей. Начинать пользование стоит с немалым стартовым капиталом, которого может и вовсе не быть у новичков в этом деле.

Однако, платформа сделала всё, чтобы любой пользователь не ощущал тревоги за свои данные и деньги, ведь платформа регулируется министерством финансов Эстонии и правилами Европейского Союза.

CoinMarketSolutions – это возможность торговать различными токенизированными активами, которые включают как сырьевые продукты, так и драгоценные металлы. Но торговля осуществляется не самим активом, а его токенизированной версией.

Важно понимать, что использование ресурса – это исключительно индивидуальное решение. Но со всеми преимуществами, CoinMarketSolutions за короткий срок может посоревноваться с гигантами рынка, Binance и Huobi и предоставить качественный сервис.