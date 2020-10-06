В 1892 году в Америке выходят первые комиксы под простым названием «Медвежата и тигр». Веселые картинки с легким текстом приобретают огромную популярность у читателей, и тираж довольно быстро расходится. Пройдет совсем немного времени и комиксы изменятся — детские сказки отойдут на второй план и люди будут зачитываться фантастическими историями, мысленно примеряя на себя костюм Бэтмена, супермена или человека-паука.

Немного из истории Marvel

В 1939 Мартин Гудмен создает компанию Marvel, которая очень быстро становится одной из лидеров в этой отрасли. Свое создание она отмечает выходом в свет комиксов, где впервые появляется такие персонажи как Человек-Факел, Андроид и главный злодей— Немор Подводник. Публикация произвела фурор среди читателей, даря славу издателям.

Главные герои. Так как компания только начала развиваться, средств, чтобы удовлетворить все потребности, не хватало, и Marvel обратился за помощью к «FunniesIns».

Популярные супергерои Марвел. В 1941 году, Джо Саймон и Джеком Кибри, создали супергероя, покорившего сердца миллионов людей — Капитана Америки. Патриот своей страны, принципиальный и высокоморальный, сегодня о нем знает весь мир. В послевоенное время образ человека со сверхспособностями перестает пользоваться популярностью у читателей. Подстраиваясь под новые реалии, Marvel выпускает серии комиксов, где главными героями выступают шпионы, ковбои, гангстеры, монстры и даже смешные животные.

В 1959 году Гудмен выпускает серии комиксов в научно-фантастическом жанре, но космическое фэнтези не приобрело популярности у широкой публики, и к концу 1959 года было решено прекратить их выпуск.

1960 год, редактор Стэн Ли и Джек Кирби создают новых супергероев, которые известны и по сей день — Фантастическая четверка. Герои ссорятся, мирятся, испытывают повседневные трудности и не скрываются. Такой сюжет получил название «супергерои в реальном мире» и приобрел огромную популярность у читателей.

После появления на свет «Фантастической четверки» Marvel оказывается на пике популярности, он что называется, поймал волну. Один за другим на свет появляются герои, о которых не прекращают говорить уже много десятилетий: Человек-паук, Халк, Сорвиголова, Тор и люди Х, Черная вдова, Железный человек и многие другие. Все супергерои, несмотря на свои суперсилы, испытывают все те же трудности, что и обычные люди. Авторы комиксов особое внимание уделяли характерам героев и развитию их как личностей. Возможно, именно благодаря такому подходу герои Marvel популярны и по сей день.

Вскоре возникает такое понятие как «Вселенная Marvel», она развивается и прогрессирует вместе с реальным миром. На экран выходят фильмы о супергероях, которые за первые дни проката становятся кассовыми.