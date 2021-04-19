Dota2. Royal Never Give Up — Sparking Arrow Gaming, 2:0 победа Royal Never Give Up, 13.04.2021

Противостоянием «Royal Never Give Up» — «Sparking Arrow Gaming» стартовал второй сезон китайской лиги Дота Про. Восемь лучших киберклубов Поднебесной сражаются за 200 тысяч долларов призовых. Встреча состоялась 13 апреля в Шанхае. Несмотря на тотальное превосходство Се «Super» Цзюньхао и партнеров, болельщики и любители делать ставки онлайн на dota оказались довольны.

Поединок изобиловал красивыми игровыми моментами, а киберспортсмены подтвердили высокий профессионализм.

Результат матча: «Royal Never Give Up» — «Sparking Arrow Gaming» 2:0

Противостояние провели следующие киберспортсмены:

— «RNG» (Жон Люшай, Дэн Лэй, Су Лей, Чон Вен Лунь, Се Цзюньхао);

— «SAG» (7е, Сунь Жуньфа, Соу Сяомен, Лин Шиян, Сяо Чаоцзянь).

Карта №1 прошла с подавляющим преимуществом фаворита от первого до последнего мгновения игры. Персонажи RNG намного превосходили героев SAG. Дополнительный перевес обеспечил Се «Супер» Цзюньхао триумф на 3-х линиях. Трон аутсайдера рухнул на 34-ой минуте. Итоговый результат — 20:2.

К старту карты №2 игроки андердога сумели собраться и организовать сопротивление. К 15-ой минуте преимущество и инициатива перешли к «САГ», но извлечь выгоду из перевеса не удалось. «Короли» сумели «потушить пожар». На сороковой минуте битва завершилась 29:23. «РНГ» положили в актив первые три очка.

Какие ставки сыграли в матче «Royal Never Give Up» — «Sparking Arrow Gaming» 2:0

Аналитическая команда букмекерской конторы БЕТСИТИ предоставила самую оптимальную роспись на игру, точно выделив фаворита. Ставить на «Королей» можно было с коэффициентом 1.29.

Специалисты были уверены, что лидеры не отдадут своим соперникам ни одной мапы. Тотал меньше 2,5 присутствовал в линии за 1.49.

Букмекерское сообщество рассчитывало, что андердог окажет сильное сопротивление на карте №1, но ошиблось. Соперники уложились в 34 мин. Сыграл исход Тотал меньше 35,5 мин. за 1.65.

«Королевский клуб» спокойно затащил минусовую фору (- 1,5), линия содержала котировку 1.55.

После матча «Royal Never Give Up» — «Sparking Arrow Gaming» 2:0

«Вплоть до четырех часов утра я не смог уснуть, — рассказал подписчикам Су Лей. — Я прокручивал в голове сценарии будущего сражения, стараясь предугадать шаги соперника. В итоге я так накрутил себя, что несколько раз ошибся в ходе противостояния в абсолютно простых ситуациях. Это не прошлый сезон, где много коллективов оказались ботами».

«Ростер деградирует, — с горечью заметил Сюэ Чжичуань. — Первый буткемп был хорош, мы категорически продвигались вперед, затем что-то сломалось. Тиммейты старались, никто не опустил рук, но ощущалась безысходность. Давно мы не терпели таких унизительных поражений».

Следующие встречи команд «Royal Never Give Up» — «Sparking Arrow Gaming»

16 апреля «Несгибаемые короли» проведут поединок второго тура против ЕНОМЕ. RNG — аутсайдер с коэффициентом на успех 2.43.

SAG скрестит магические силы против фаворита «Elephant». На выигрыш рассчитывать не приходится, котировка 5.95 тому подтверждение.