Главным игровым снарядом в футболе считается футбольный мяч. Это отражается в «Правилах игры в футбол» — документе, регламентирующем проведение матчей. Причём пункт о мяче находится под вторым номером, сразу после поля для игры.

Характеристики

Для изготовления применяют различные материалы. Широко используется натуральная кожа. Изделие будет обладать прочностью, однако заплатить за него придётся значительно дороже. В качестве альтернативы подходят кожзаменители или синтетические волокна.

Длина окружности колеблется в диапазоне от 68 до 70 см. Стандартизированный размер – пятый. В начале игры вес примерно 450 г. Давление 0,6-1,1 атмосферы.

Футбольный мяч состоит из трёх частей:

Покрышка – представляет собой склеенные или сшитых особым образом панели

Подкладка – прослойка между покрышкой и камерой. Существенно влияет на качество мяча

Камера – предназначена для сохранения воздуха внутри снаряда

Выбор

Первое на что стоит обратить внимание при выборе футбольного мяча – это вид швов. Самый дешёвый вариант – машинный шов. Аксессуар с таким креплением быстро придёт в негодность. Хватит его на пару игр или на несколько сильных ударов. Подойдёт в качестве сувенира или для детей.

Более прочным считается с ручной прошивкой. Изделие отличается качеством и долговечностью. Примерно до 2010-ого года технология применялась повсеместно, и все футбольные мячи сшивали вручную.

На чемпионате мира в ЮАР представили первый в мире бесшовный мяч, который соединялся термоклеевой сшивкой. Мячи отличались непредсказуемостью полёта, из-за чего в ворота могут залететь совсем неожиданные голы.

Обратить внимание нужно и на камеру. Они бывают латексными и бутиловыми. Первые немного пропускают воздух. Вторые держат воздух дольше, но и весят при этом больше.

Спортивный снаряд следует выбирать исходя из условий, в которых им будут играть. Для детей подойдёт и самый дешёвый вариант, в то время как для взрослых лучше приобрести качественный снаряд, который прослужит не один сезон.

Где можно купить?

Купить футбольный мяч можно в любом спортивном магазине. Продавцы гарантируют качество и возврат в случае обнаружения дефектов. Имеет смысл заказать мяч через интернет-магазин. На сайтах представлен широкий выбор и подобрать необходимый будет легко даже не выходя из дома.

Уделив немного времени поиску хорошего мяча, каждый любитель футбола сможет получить настоящее удовольствие от игры!