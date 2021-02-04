Где купить домашнюю одежду для питомцев в Украине

Хозяева домашних животных мало внимания уделяют повседневной одежде для питомцев. Про вещи для дома многие вовсе забывают, хотя они необходимы и короткошерстным, и длинношерстным породам. Если заботитесь о своем любимце, уделите немного времени изучению материала о домашних вещах.

Какая есть домашняя одежда для питомцев

После купания одного полотенца недостаточно, особенно длинношерстным собакам и кошкам. Банные халаты впитывают оставшуюся влагу, позволяя ускорить процесс высыхания.

В интернет-магазине https://montmorency.com.ua можно заказать одежду для собак для дома, в том числе банные халаты. После купания достаточно немного обтереть животное полотенцем, надеть халат, а через 30-60 минут его снять. Ваш любимец сможет заниматься своими делами, при этом будет защищен от сквозняков.

Перед покупкой банных халатов в магазине одежды для животных нужно правильно снять мерки, в частности обхват шеи и груди, длину от холки до основания хвоста. Во время изучения моделей обращайте внимание на материал: модели из двухсторонней махровой ткани хорошо впитывают влагу и согревают питомца после купания.

Пижама тоже является одним из обязательных предметов гардероба, так как она дает возможность избежать спутывания шерсти во время сна. Благодаря пижаме, животное не оставляет шерсть по всему дому, которая может вызывать раздражения и аллергию.

Montmorency – магазин люксовой одежды для питомцев

Над созданием вещей для бренда Montmorency трудятся талантливые дизайнеры, опытные конструкторы и профессиональные портные. За счет продуманной технологии пошива удается создать модели, которые идеально смотрятся на разных породах, не сковывают движения, ускоряют процесс высыхания шерсти и согревают.

Есть несколько причин заказать одежду для собак в интернет-магазине Montmorency:

для экономии времени добавлены фильтры, строка поиска, возможность изменить порядок отображения позиций;

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В интернет-магазине можно купить стандартные модели или заказать одежду для собак от команды бренда. Услуга индивидуального пошива полезна хозяевам животных нестандартных пород, а также желающим создать эксклюзивную вещь со своей расцветкой и фурнитурой. Вне зависимости от способа покупки товаров, ваш питомец получит высококачественную одежду для комфортного отдыха после купания.